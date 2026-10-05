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Policija raščistila migrantski kamp u Seuti

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05.10.2026 19:16

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Мигрант који је из Марока прешао у Шпанију моли се на плажи у шпанској енклави Цеути, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Španska policija danas je uz pomoć vojske raščistila migrantski kamp u Seuti odakle je sklonjeno oko 3.000 migranata koji su od kraja jula tu bili nastanjeni.

Prema pisanju španskog dnevnika "El Faro", uklonjeni su svi migranti koji su bili nastanjeni u improvizovanim skloništima na plaži Trampolin.

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"Migranti su autobusima odvezeni do graničnog prelaza Tarahal, gdje im je dat izbor dobrovoljnog povratka u Maroko ili registracija da bi bili smješteni u šatorski kamp. Mnogi ne žele da se registruju ili da odu u kampove jer se plaše da će tako lakše biti deportovani u Maroko", navodi španska medijska kuća "RTVE".

Migranti vjeruju da će prikupljanjem njihovih biometričkih podataka biti olakšana njihova identifikacija i da bi, ako uspiju da dođu do kopnenog dijela Španije ili neke druge članice EU mogli biti deportovani u matičnu ili državu u kojoj su prvo registrovani.

"RTVE" javlja da je prvog dana operacije čišćenja kampa 600 Marokanaca dobrovoljno napustilo Seutu, a da je drugog dana oko 3.500 pobjeglo je u obližnje šume.

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Španska Vlada je saopštila da je 30. i 31. jula do 80.000 migranata stiglo u Seutu iz Maroka. Većina je vraćena ali ih je više hiljada ostalo u španskoj enklavi.

(Srna)

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Tagovi :

Španija

Seuta

Migranti

Migrantska kriza u Seuti

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