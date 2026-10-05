"UBRZANO SE ŠIRI INTERNETOM" Analitičari upozoravaju na porast jezivog sadržaja generisanog uz pomoć AI

Materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece generisan vještačkom inteligencijom ubrzano se širi internetom, a količina ilegalnog sadržaja analiziranog ove godine već je premašila ukupan broj zabilježen tokom 2025. godine.

Analitičari Fondacije za nadzor interneta (Internet Watch Foundation – IWF) pronašli su više fotorealističnog materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece tokom prve polovine 2026. nego tokom cijele prethodne godine.

IWF, organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji koja prati ovakav sadržaj širom svijeta, saopštila je da je analizirala 6.310 slika generisanih vještačkom inteligencijom koje ispunjavaju zakonsku definiciju materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece.

To je 40 odsto više u odnosu na više od 4.500 takvih slika zabilježenih tokom cijele prošle godine.

Broj slučajeva seksualnog zlostavljanja djece prikazanog pomoću vještačke inteligencije raste već nekoliko godina, uz posebno veliki porast video-snimaka. Najnoviji podaci IWF-a, međutim, odnose se samo na fotografije.

Većina slika koje su analizirali stručnjaci prikazivala je djevojčice, kao i djecu uzrasta od sedam do 13 godina.

Traže stroža pravila za kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju

IWF smatra da ovi podaci dodatno ukazuju na potrebu za novim zakonskim regulisanjem vještačke inteligencije.

Britanska vlada Endija Bernama za sada nije nagovijestila da će uskoro predstaviti novi zakon posebno posvećen ovoj tehnologiji.

Britanski ministar za vještačku inteligenciju Kaniška Narajan izjavio je da, kada je riječ o novim propisima, „ništa nije isključeno“, ali da će glavno pitanje za svaki zakonski prijedlog biti: „Da li će britanski građani zbog toga biti bezbjedniji?“

Hana Svirski, direktorka za javne politike u IWF-u, podržala je pozive parlamentaraca za „obavezujuće zakonodavstvo o vještačkoj inteligenciji“, kojim bi kompanije bile primorane da razvijaju bezbjednije modele.

„Tehnološke kompanije imaju obavezu da naprave alate koji ne mogu da budu zloupotrijebljeni na ovaj način“, rekla je ona.

„Ovaj problem stvorila je tehnologija, a kompanije moraju da prave alate koji su bezbjedni već po svom dizajnu.“

Materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece generisan vještačkom inteligencijom nezakonit je u Velikoj Britaniji, a vlada je zabranila i prilagođavanje modela vještačke inteligencije radi stvaranja takvog sadržaja, kao i distribuciju takvih modela drugim osobama.

Razvijanje modela napravljenog s namjerom da proizvodi hiperrealističan materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece može biti kažnjeno zatvorskom kaznom do pet godina.

„Britanski zakon je jasan – materijal sa seksualnim zlostavljanjem djece nezakonit je bez obzira na to da li je generisan vještačkom inteligencijom ili ne. Idemo i korak dalje zabranom modela vještačke inteligencije koji se koriste za stvaranje ovakvog materijala i proizvode uznemirujuće, hiperrealistične slike koje često sadrže lik stvarne djece“, rekao je portparol vlade.

Roditeljima savjetovano da ne objavljuju fotografije djece

Vještačka inteligencija omogućila je i seksualnim predatorima na internetu da prave eksplicitne lažne fotografije stvarne djece.

Servis „Report Remuv“ (Report Remove), koji pomaže u sprečavanju pojavljivanja intimnih fotografija na internetu, primio je 420 prijava djece zbog njihovih fotografija za koje su vjerovali da su lažirane ili izmijenjene tako da izgledaju eksplicitno.

Broj takvih prijava već je premašio ukupan broj iz 2025. godine, kada ih je bilo 397.

Zloupotreba alata vještačke inteligencije za pravljenje ovakvog sadržaja navela je britansku Nacionalnu agenciju za borbu protiv kriminala i IWF da pozovu roditelje i staratelje da fotografije svoje djece ne objavljuju javno na društvenim mrežama.

Roditeljima se savjetuje da svoje profile na društvenim mrežama postave kao privatne ili da fotografije djece dijele isključivo sa ograničenom grupom bliskih prijatelja.