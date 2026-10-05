Pokrenuta velika operacija: Podignuto 100 borbenih aviona

Saudijska koalicija koja se bori protiv pobunjeničke grupe Huti u Jemenu pokrenula je danas široku vazdušnu kampanju protiv pobunjenika duž obale Crvenog mora i na sjeveru zemlje, saopštio je portparol koalicije general-major Turki el Maliki.

On je rekao da u operaciji „Zora Jemena“ učestvuje oko 100 borbenih aviona koji pružaju podršku međunarodno priznatoj jemenskoj vladi, kao i da je koalicija uspostavila „vazdušnu zaštitu“ iznad strateškog moreuza Bab el Mandeb i uništila stotine ciljeva Huta, prenosi Gardijan.

Prema njegovim riječima, stotine boraca Huta opkoljene su u oblasti Dubab, uključujući tamošnji aerodrom, u blizini moreuza Bab el Mandeb, dok su pojedini pripadnici te grupe pokušali da pobjegnu čamcima preko Crvenog mora.

Snage poznate kao Brigade divova, koje podržavaju međunarodno priznatu vladu, pokrenule su danas kopnenu ofanzivu protiv Huta na istočnom krilu obalskog područja koje su pobunjenici zauzeli tokom nedavnog napredovanja.

Vladine snage tvrde da su presjekle put između Moke i Dubaba i da se pripadnici Huta povlače iz nedavno zauzetog grada Moke, dok su stanovnici ostali u svojim domovima.

Ranije tvrdnje saudijske koalicije o teritorijalnim dobicima posljednjih nedjelja često su se pokazale kao nepotpune, ali snimci koji su se pojavili u međuvremenu ukazuju na povlačenje Huta duž obale.

Predsjednik Predsjedničkog savjeta Jemena Rašad el Alimi najavio je juče novu ofanzivu, poručivši da je strpljenje prema Hutima iscrpljeno.

„Danas ulazimo u odlučujuću fazu u istoriji naše nacije“, rekao je on.

Vazdušni udari danas su prijavljeni i u Sani i Saadi na sjeveru Jemena, uporištu Huta. Na meti su, prema navodima, bili centri za komandovanje i kontrolu, vojni kampovi i skladišta oružja.

Huti, koji su zauzeli Sanu 2014. godine, posljednjih nedjelja brzo napreduju duž zapadne obale Jemena, stigli su do moreuza Bab el Mandeb i zauzeli strateška ostrva u tom području.

Huti su danas demantovali navode o povlačenju i ukazali na eksplozije u postrojenju saudijske naftne kompanije Aramko u Rijadu, navodeći ih kao dokaz da i dalje mogu da nanesu štetu izloženim saudijskim naftnim postrojenjima, a time i svjetskoj ekonomiji.

Prema navodima, operacija je omogućena političkim dogovorom između Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dvije ključne arapske sile koje podržavaju različite strane u jemenskom sukobu. Snage Brigada divova, koje podržavaju UAE, koordinišu operacije sa saudijskim ratnim vazduhoplovstvom u napadu prema obali.

Brigade divova naglašavaju da u ofanzivi ne učestvuju druge kopnene snage koje podržavaju vladu, a povezane su sa Južnim prelaznim savjetom (STC), političkom organizacijom zabranjenom u Jemenu zbog pokušaja uspostavljanja separatističke države na jugu.

Saradnja saudijskog ratnog vazduhoplovstva i Brigada divova predstavlja značajan zaokret, budući da je saudijska avijacija još u januaru bombardovala isporuke oružja iz UAE namijenjene snagama koje podržava STC.

Saudijski napadi tada su doveli do povlačenja UAE iz Jemena, raspuštanja STC-a i odlaska njegovog lidera Ajdarusa el Zubaidija u egzil.

Zvaničnici Huta tvrdili su da britanski borbeni avioni podržavaju saudijske snage dopunom goriva u vazduhu, što je britansko Ministarstvo odbrane prethodno i saopštilo.

Sukobi su se nastavili dok su se visoki zvaničnici Pakistana, Turske i Saudijske Arabije sastali u Rijadu kako bi razgovarali o podršci koja bi Saudijskoj Arabiji mogla biti potrebna u zaštiti od Huta.

Tri zemlje su nedavno sklopile Sporazum iz Meke o zajedničkoj odbrani, ali za sada nije poznato na koji način će on biti primijenjen, prenosi Tanjug.