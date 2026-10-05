Medvedev poslije diskvalifikacije: "Osjećao sam se užasno, pokušavam da ga nađem"

Danil Medvedev oglasio se poslije diskvalifikacije u polufinalu Pekinga protiv Novaka Đokovića i istakao da ga mnogo više od samog rezultata brine stanje gledaoca kog je pogodila loptica.

Incident se dogodio pri vođstvu Đokovića od 7:5, 5:3. Posle jednog Novakovog voleja, lopta se vratila ka Medvedevu, koji ju je udario prema tribinama, nakon čega je pogodila gledaoca u lice.

Rus je nedugo zatim diskvalifikovan, ali je u miks zoni odmah naglasio da je sve bilo potpuno slučajno.

"Prije svega, strašno mi je žao gledaoca. Pokušavam da stupim u kontakt sa njim, ako on to želi. Nadam se da ću moći lično da mu se izvinim i da vidim kako je", rekao je Medvedev.

Medvedev je odbacio bilo kakvu namjeru da lopticu udari iz bijesa.

🚨 Daniil Medvedev on disqualification : "I am terribly sorry. I am trying to get in touch with the spectator to apologize. It was 100% an accident. I did not hit out of anger. I wanted to prevent the ball from going out" https://t.co/7JU9J8wNtT — SK (@Djoko_UTD) October 5, 2026

"Da, bila je 100 odsto nesreća. Može da se vidi da nisam udario lopticu iz bijesa. Radim dosta loših stvari, ali generalno maltretiranje loptica nije baš moja stvar."

Objasnio je i šta je pokušavao da uradi.

"Lopta se vraćala ka meni i samo sam pokušao da je udarim negdje kako ne bi otišla van terena."

Kada je vidio da je pogodila gledaoca, situacija ga je potpuno pogodila.

"Kada sam vidio šta se dogodilo, osjećao sam se užasno, jer mislim da nikada nisam bio ni blizu ovakvoj situaciji."

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

Medvedev je više puta ponovio da mu je trenutno najvažnije zdravstveno stanje osobe koju je pogodila loptica.

"Najvažnije je da se nadam da je dobro, jer nikada ne znate šta može da se desi u ovakvim situacijama."

Dodao je da potez nije bio posljedica frustracije zbog propuštenih prilika tokom meča.

"Može da se vidi da u tom trenutku nema bijesa. Nije to bila neka posebna frustracija. Nisam ni udario jako. Da, pogodilo ga je i stvarno mi je strašno žao zbog toga. Samo se nadam da je dobro."

Rus je poručio i da bi volio lično da upozna gledaoca.

"To je najvažnije. Što se svega ostalog tiče, idemo dalje. Trenutno sam stvarno zabrinut za njega. Nadam se da ću moći da ga upoznam i nekako mu se odužim."

Medvedev je na kraju kratko prokomentarisao i Đokovićevu igru.

"Bio je to težak meč za mene. Igrao je veoma dobro. Imao sam osjećaj da igra kao u našim najboljim međusobnim mečevima. Imao sam nekoliko prilika koje nisam iskoristio."

Vjeruje i da Novak sada ima ozbiljnu šansu da ode do kraja.

"Igrao je nevjerovatno dobro. Mislim da ima veliku šansu u finalu", podvukao je Rus.

(b92)