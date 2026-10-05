Ljudi poput njemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obavještajne službe BND Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nijemce u sukob sa Rusijom, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je ukazala na Jegerovu izjavu kako navodno vidi opasnost od nasilnog sukoba Njemačke i Rusije.

Republika Srpska Milovanović: Čovjek koji u godinu dana tri puta izgubi daje sebi za pravo da isključuje iz SDS-a

- Ljudi poput Jegera pod komandom Merca pokušavaju da uvuku Nijemce u novu rundu sukoba sa Rusijom - naglasila je Zaharova, prenosi TASS.

Jeger je nešto ranije upozorio da postoji rizik od direktnog sukoba sa Rusijom jer je Kremlj "eskalirao svoj skriveni rat sa Berlinom i vrši sve brutalnije udare na Ukrajinu".

(Srna)