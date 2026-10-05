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Zaharova: Ljudi poput Jegera i Merca pokušavaju da uvuku Nijemce u sukob sa Rusijom

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05.10.2026 17:02

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ljudi poput njemačkog kancelara Fridriha Merca i šefa obavještajne službe BND Martina Jegera pokušavaju da uvuku Nijemce u sukob sa Rusijom, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je ukazala na Jegerovu izjavu kako navodno vidi opasnost od nasilnog sukoba Njemačke i Rusije.

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- Ljudi poput Jegera pod komandom Merca pokušavaju da uvuku Nijemce u novu rundu sukoba sa Rusijom - naglasila je Zaharova, prenosi TASS.

Jeger je nešto ranije upozorio da postoji rizik od direktnog sukoba sa Rusijom jer je Kremlj "eskalirao svoj skriveni rat sa Berlinom i vrši sve brutalnije udare na Ukrajinu".

(Srna)

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Marija Zaharova

Rusija

Fridrih Merc

Martin Jeger

Njemačka

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