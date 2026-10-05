Demonstranti u Francuskoj počeli da bacaju Molotovljeve koktele

Autor:ATV redakcija
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Učesnici protesta srednjoškolaca u Francuskoj počeli su da bacaju Molotovljeve koktele, saopšteno je iz uprave prefekture Mert i Mozel.
U saopštenju se navoi da su policajci registrovali paljenje imovine, upotrebu pirotehničkih sredstava i bacanje Molotovljevih koktela.
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Za sada nema izvještaja o tome da je bilo ko povrijeđen.
Ministar prosvjete Eduar Žefre izjavio je ranije da se očekuje da će između 400 i 500 srednjih škola širom Francuske ostati zatvorene tokom dana zbog protesta.
Protesti su počeli krajem septembra u srednjoj školi u predgrađu Pariza zbog nedostatka nastavnika, prije nego što su se proširili.
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Oko 5.000 ljudi, uglavnom tinejdžera, uhapšeno je širom zemlje od 28. septembra, a desetine su povrijeđene. Šteta na imovini procjenjuje se na desetine miliona evra.
(Srna)
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