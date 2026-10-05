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Zverev ponovo o Đokoviću: "Igrao je kao prije pet godina"

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05.10.2026 15:49

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Зверев поново о Ђоковићу: "Играо је као прије пет година"
Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Aleksandar Zverev nije imao mnogo dilema kada je trebalo opisati izdanje Novaka Đokovića u polufinalu turnira serije 500 u Pekingu.

Srpski teniser ostavio je na Nijemca utisak igrača iz najboljih dana karijere, a Zverev smatra da je posebno impresivan bio način na koji je Đoković kontrolisao igru sa osnovne linije.

"Igrao je kao prije pet godina, pogotovo sa osnovne linije".

Nijemac je Đokovićevu partiju svrstao među njegove najbolje u dosadašnjem dijelu godine, uzimajući u obzir i trijumf nad Janikom Sinerom na Australijan openu.

"Jedva da je grešio, udarao je ravno. Uz pobedu protiv Sinera u Melburnu, mislim da je ovo njegov najbolji meč u ovoj godini".

Posebnu pohvalu Zverev je uputio na račun servisa srpskog asa, koji mu je, kako je ocijenio, bio posebno važan u ključnim momentima drugog i trećeg seta.

"I u drugom i u trećem setu ga je više puta izvlačio iz nevolja".

Zverev je govorio i o uslovima u kojima je meč odigran. Niske temperature u Pekingu uticale su na karakteristike igre, ali Nijemac nije želio da ih koristi kao opravdanje za poraz.

"Bilo je hladno, možda samo 11 stepeni i zato nisam mogao da zabijem mnogo vinera. Lopta nije odskakala mnogo, ali to nije razlog za moj poraz. Đoković je sjajno odigrao".

(b92)

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Aleksandar Zverev

Novak Đoković

tenis

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