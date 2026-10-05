Ovo je idealna težina za vašu visinu i godine

Idealna težina nije samo stvar izgleda, ona pokazuje i kakvo vam je zdravlje. Većina nas se godinama oslanja na stare proračune, a ova računica bez greške određuje koliko bi kilograma trebalo da imate u odnosu na visinu i godine.

Pogledajte gdje se nalazite na skali i da li je vrijeme za ozbiljne promjene u životnim navikama.

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Idealna težina: Računica koja ne promašuje

Jeste li se nekad pitali kolika je vaša idealna težina i koliko bi trebalo da imate kilograma prema svojoj visini i godinama?

Mnogima je prva asocijacija indeks tjelesne mase (BMI), ali stručnjaci upozoravaju da je on samo grub pokazatelj. Računa se tako što se kilogrami podijele kvadratom visine, a vrijednosti ispod 18,5 znače pothranjenost, dok one preko 40 znače tešku gojaznost.

Ipak, BMI ne daje cijelu sliku jer ne uzima u obzir građu tijela i starost, pa se znatno preciznijom pokazuje Krefova formula.

Za razliku od uobičajenih metoda, ona u račun uključuje i specifičnu strukturu vašeg tijela. Tako dobijate jasan cilj kojem treba da težite kroz ishranu ili vježbanje da biste postigli savršenu liniju.

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Krefova formula prepoznaje 3 tipa tijela

- ljudi prosječne građe

- ljudi srednje građe

- ljudi sitne građe

Kako se računa prosječna građa

((visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9

Primjer:

Imate 1,65 metara i 30 godina. Vaša računica ((165-100) + (30/10)) x 0,9 = 61,2 kilograma, i to je vaša idealna težina.

Kako se računa srednja građa

((visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 1,1

Primjer: imate 1,65 metara i 30 godina.

Računica izgleda ovako: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 1,1 = 67,32 kilograma, što je vaša idealna kilaža.

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Kako se računa sitna građa

((visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 0,9

Primjer: Imate 1,65 metara i 30 godina.

Znači: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 0,9 = 55,08 kilograma, i to je vaša idealna težina.

Obim struka otkriva više od vage

Koliko ste zaista fit, pokazuje i obično mjerenje obima stomaka. Ako je obim vašeg struka jednak polovini visine ili manji, masnoća je u granicama normale, a sve iznad tog broja govori o nakupljenoj masti koja može da ugrozi zdravlje.

Višak kilograma se vidi i na prvi pogled, jer struk širi od bokova jasno ukazuje na gojaznost. Za tačniji uvid izračunajte odnos struka i kukova: izmjerite obim struka na najširem mjestu (obično iznad pupka) i podijelite ga obimom kukova izmjerenim na njihovom najširem dijelu.

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Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), gojaznost se definiše kao rezultat veći od 0,9 kod muškaraca i veći od 0,85 kod žena.

(Glas Srpske)