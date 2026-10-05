Ovo je idealna težina za vašu visinu i godine

Autor:ATV redakcija
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Idealna težina nije samo stvar izgleda, ona pokazuje i kakvo vam je zdravlje. Većina nas se godinama oslanja na stare proračune, a ova računica bez greške određuje koliko bi kilograma trebalo da imate u odnosu na visinu i godine.
Pogledajte gdje se nalazite na skali i da li je vrijeme za ozbiljne promjene u životnim navikama.
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Jeste li se nekad pitali kolika je vaša idealna težina i koliko bi trebalo da imate kilograma prema svojoj visini i godinama?
Mnogima je prva asocijacija indeks tjelesne mase (BMI), ali stručnjaci upozoravaju da je on samo grub pokazatelj. Računa se tako što se kilogrami podijele kvadratom visine, a vrijednosti ispod 18,5 znače pothranjenost, dok one preko 40 znače tešku gojaznost.
Ipak, BMI ne daje cijelu sliku jer ne uzima u obzir građu tijela i starost, pa se znatno preciznijom pokazuje Krefova formula.
Za razliku od uobičajenih metoda, ona u račun uključuje i specifičnu strukturu vašeg tijela. Tako dobijate jasan cilj kojem treba da težite kroz ishranu ili vježbanje da biste postigli savršenu liniju.
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Krefova formula prepoznaje 3 tipa tijela
((visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9
Primjer:
Imate 1,65 metara i 30 godina. Vaša računica ((165-100) + (30/10)) x 0,9 = 61,2 kilograma, i to je vaša idealna težina.
((visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 1,1
Primjer: imate 1,65 metara i 30 godina.
Računica izgleda ovako: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 1,1 = 67,32 kilograma, što je vaša idealna kilaža.
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((visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 0,9
Primjer: Imate 1,65 metara i 30 godina.
Znači: ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 0,9 = 55,08 kilograma, i to je vaša idealna težina.
Koliko ste zaista fit, pokazuje i obično mjerenje obima stomaka. Ako je obim vašeg struka jednak polovini visine ili manji, masnoća je u granicama normale, a sve iznad tog broja govori o nakupljenoj masti koja može da ugrozi zdravlje.
Višak kilograma se vidi i na prvi pogled, jer struk širi od bokova jasno ukazuje na gojaznost. Za tačniji uvid izračunajte odnos struka i kukova: izmjerite obim struka na najširem mjestu (obično iznad pupka) i podijelite ga obimom kukova izmjerenim na njihovom najširem dijelu.
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Prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), gojaznost se definiše kao rezultat veći od 0,9 kod muškaraca i veći od 0,85 kod žena.
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