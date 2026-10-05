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Uhapšen muškarac: Rekao da je u avionu "Er Srbija" bomba i da se "ne šali"

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05.10.2026 17:49

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Ухапшен мушкарац: Рекао да је у авиону "Ер Србија" бомба и да се "не шали"

Sedamdesetpetogodišnji muškarac uhapšen je nakon što je osoblju u avionu "Er Srbija" na aerodromu u Splitu rekao da je u letjelici bomba i da se ne šali, saopštila je splitska policija.

Sve se odigralo prije polijetanja aviona sa splitskog aerodroma danas oko 15.20 časova.

Ер Србији

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"Avion je ispražnjen i biće ponovno pregledan prije polijetanja, a obaviće se i ponovni pregled putnika i prtljage", naveli su iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Hrvatski mediji javili su ranije da je avion "Er Srbija" koji je iz Splita trebalo da poleti za Beograd evakuisan zbog prijetnje bombom, a da je jedan muškarac uhapšen.

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Tagovi :

Er Srbija

avion

Split

Bomba

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