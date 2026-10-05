Miličević Blanuši: Povuci odluku ili da očekujemo nova isključenja?

Upitao je ovo predsjednika SDS-a Branka Blanušu gradonačelnik Teslića Milan Miličević nakon što je iz stranke izbačen Ljubiša Petrović.

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"Odgovoran odnos prema Srpskoj demokratskoj stranci, nakon izbornog rezultata koji je na istorijskom minimumu za državotvornu stranku, je da predsjednik stranke ponudi ostavku, a s njim i rukovodstvo stranke. Ne želim praviti poređenja sa nekim ranijim predsjednicima Srpske demokratske stranke koji su to učinili uz mnogo bolji rezultat, pa ni sa mojom neopozivom ostavkom koja je bila čin pokušaja očuvanja jedinstva stranke koji, nažalost, nije uspio nego je, naprotiv, produbio jaz unutarstranačkih struja. Ovo je trenutak za odgovorne, a ne ishitrene odluke!", poručio je Miličević.

Dodao je da je ovo trenutak za hitnu sjednicu Glavnog odbora Srpske demokratske stranke, pa i Skupštinu državotvorne stranke radi zauzimanja pravaca i mjera za budućnost stranke.

"A šta smo odmah nakon debakla i nakon izbornog dana i noći dobili? Odluku Predsjednika Srpske demokratske stranke o isključenju gradonačelnika Bijeljine i člana Predsjedništva i Glavnog odbora stranke Ljubiše Petrovića uz izjavu SDS-ovog kandidata za Predsjednika Republike Srpske da je zadovoljan rezultatom izbora uz iracionalno obrazloženje - opravdanje poraza. I to nakon tri poraza za manje od godinu dana!", kaže Miličević i nastavlja:

"Više puta mi se odluke Srpske demokratske stranke, niti kadrovska rješenja nisu lično dopadale, ali sam poštovao stav većine i to ću uvijek činiti, ali profesore, ne gradi se u Srpskoj demokratskoj stranci autoritet čistkama i isključenjima. Autoritet se gradi strpljenjem, razgovorom, konsultacijama sa stranačkim prvacima, odlukom organa stranke i izbornim rezultatom. Od saradnika treba 'izvući' ono najbolje, a često zanemariti ono u čemu su manje dobri, jer niko od nas nije savršen".

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Naglašava da bi našao mnogo mana i Ljubiši Petroviću i drugima, pa i samom sebi, ali ako žele dobro SDS-u "moraju zajedno".

"Ovo govorim kao čovjek koji voli svoju stranku i u ime Gradskog odbora Srpske demokratske stranke Teslić koji vam je, kao jedan od nekoliko odbora, i na ovim izborima donio pobjedu, koji je osvojio poslanički mandat SDS-u u skoro nemogućim uslovima. Zato, profesore, povucite odluku o isključenju Ljubiše Petrovića i sazovite sjednicu Glavnog odbora i Skupštine Srpske demokratske stranke. Ili da očekujemo nova isključenja?", zaključio je Miličević.