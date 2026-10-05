Presušila rijeka Morača u Crnoj Gori: Uginule ribe ostale među kamenjem

Na Zlatici, u koritu rijeke Morače, došlo je do presušivanja pojedinih dijelova riječnog toka, zbog čega su među kamenjem i u preostalim plitkim lokvama ostale zarobljene brojne ribe i jegulje.

Dio njih nije preživio, pa su u koritu pronađene uginule životinje, piše portal Pobjeda.me.

Na problem je redakciju Pobjede upozorio čitalac koji je dostavio fotografije sa terena. Na njima se vidi veći broj uginulih riba i jegulja, kao i dijelovi korita u kojima je ostalo veoma malo vode. Na pojedinim mjestima voda se zadržala samo u manjim lokvama, dok su veći dijelovi riječnog korita potpuno suvi.

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Izrazito nizak vodostaj Morače posljedica je dugotrajnog perioda bez značajnijih padavina, uz visoke temperature koje dodatno utiču na stanje vodotokova. Zbog smanjenja količine vode, ribe i druge vodene životinje imaju sve manje prostora za kretanje i pronalaženje odgovarajućih uslova za opstanak.

Presušivanje pojedinih dijelova riječnog toka može predstavljati ozbiljan problem za riječnu faunu i čitav ekosistem, posebno ukoliko se sušni period nastavi. Nizak vodostaj može uticati na temperaturu vode i količinu kiseonika, što dodatno otežava opstanak riba, jegulja i drugih vodenih organizama.