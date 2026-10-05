Usvojili petoro djece, pa ih pretvorili u robove: Na suđenju isplivali najjeziviji detalji

Petoro djece afroameričkog porijekla koju su usvojitelji prisiljavali da trpe zlostavljanje i držali ih u uslovima nalik ropstvu dobiće ogromnu novčanu naknadu, prenosi Dejli Mejl.

Djeca, koju su svojevremeno usvojili Žan Kej Vajtfezer (63) i Donald Lants (64), dobila su nagodbu vrijednu 4,4 miliona dolara od države Zapadna Virdžinija, zbog načina na koji je Služba za zaštitu djece postupala po višestrukim prijavama o njihovoj ugroženosti.

Novac će biti raspodeljen djeci putem fonda i koristiće se za njihov oporavak, budući da se nekoliko njih i dalje suočava sa ozbiljnim posljedicama traume izazvane zlostavljanjem.

"To znači da će ova djeca dobiti priliku da budu djeca. Oduzeli su im nevinost i djetinjstvo ljudi koji su im bili roditelji, a zapravo su bili monstrumi", rekao je advokat Dante di Trapano, koji ih je zastupao.

Isplaćeni iznos predstavlja maksimalnu naknadu koju je svako dijete moglo da dobije u skladu sa ograničenjima države, a nagodbu je isplatio Odbor za upravljanje rizicima Zapadne Virdžinije.

375 godina zatvora za "tinejdžerski klub"

Nagodba je uslijedila više od godinu dana nakon što su Vajtfezer i Lants osuđeni na višedecenijske zatvorske kazne zbog postupanja prema djeci.

Vajtfezer trenutno služi kaznu od 215 godina zatvora, a pravo na uslovni otpust steći će tek nakon najmanje 40 godina.

Lants je osuđen na 160 godina zatvora, uz obaveznih najmanje 30 godina iza rešetaka prije nego što bude mogao da zatraži uslovni otpust. Oboje su takođe obavezani da deci isplate ukupno 280.000 dolara na ime odštete.

Svijet Otkriveno je sve osim jedne "sitnice": Evo kako je Krista Pajk preživjela dvije smrtonosne injekcije

Djecu je policija pronašla u oktobru 2023. godine zaključanu u šupi pored kuće bračnog para u Sisonvilu. U šupi nije bilo svjetla, hrane ni tekuće vode, a prostor je bio pod nadzorom kamere.

Vajtfezer je tvrdila da djeca nisu bila zatočena protiv svoje volje i da je šupa služila kao "tinejdžerski klub". Međutim, detektivi su utvrdili da su djeca bila zaključana spolja.

Nakon što su vlasti pronašle troje starije djece zaključane u šupi, otkrile su i devetogodišnju djevojčicu zaključanu u glavnoj kući. Djeca su imala jak neprijatan miris, nosila su prljavu odeću i imala ranice na stopalima.

Upozorenja ignorisana, djeca imala rasističke uvrede

Kasnije je otkriveno da su komšije prijavljivale Službi za zaštitu djece ono što su primećivale u kući, ali na njihove prijave uglavnom nije bilo odgovora.

Komšinica Džojs Bejli svjedočila je na sudu da je vidjela Lantsa kako tjera djecu da nose težak materijal za ogradu, kante vode i boce sa propanom po dvorištu. Prema njenim riječima, deca su bila toliko iscrpljena od rada da najstariji dečak u jednom trenutku gotovo nije mogao da hoda.

Tokom suđenja predstavljene su i rasističke tekstualne poruke. Najstarije dete, koje sada ima 18 godina, svedočilo je da su je usvojitelji terali da kopa rukama, hranili nju i braću i sestre uglavnom sendvičima sa puterom od kikirikija i primoravali ih da za obavljanje nužde koriste kantu.

Rekla je i da usvojitelji nisu želeli da jedu sa istih tanjira kao deca i da su je nazivali "prljavom".

Uprkos tim navodima, Služba za zaštitu djece nije mogla da pruži dokumentaciju koja bi pokazala da su njeni službenici razgovarali sa djecom, naveo je advokat di Trapano u tužbi protiv države.

Svijet Obustavljeno pogubljenje! Krista Pajk neće umrijeti ove godine, barem ne od smrtonosne injekcije

Prema svjedočenjima na suđenju, služba je porodici samo ostavila poruku na vratima. Kada su službenici konačno razgovarali sa decom, Lants i Vajtfezer su se nalazili dovoljno blizu da mogu da čuju razgovor.

"Cijeli sistem je pokvaren"

"Bilo je mnogo poziva komšija, a mislim da je obavljena samo jedna poseta toj kući. Trebalo ih je biti mnogo više", rekao je advokat di Trapano.

On tvrdi da je "cijeli sistem pokvaren" i da je potrebno promijeniti način na koji se postupa sa prijavama o ugrožavanju djece, uključujući obuku zaposlenih, način obavljanja razgovora i dokumentovanje slučajeva.

Portparol guvernera Zapadne Virdžinije Patrika Morisija, Lars Dalsejd, rekao je da je zaposleni koji je obavio razgovor sa djecom otpušten za vrijeme prethodne administracije.

Dodao je da je sadašnja administracija sprovela promjene kako bi ojačala sistem zaštite djece, uključujući reorganizaciju rukovodstva, jasnija pravila i dodatnu obuku zaposlenih.

Djeca su u međuvremenu smještena u nove usvojiteljske porodice. Dvoje njihovih novih usvojitelja govorilo je na sudu o tome kako sada izgleda njihov život. Jedna je opisala odlaske na plažu, u zabavne parkove i muzeje.

"Bilo je nevjerovatno iskustvo za mene kao advokata da vidim da ova djeca sada imaju nešto zbog čega mogu da budu srećna", rekao je diTrapano.

Nova tužba zbog ranijih prijava

Advokat di Trapano i njegova kancelarija sada planiraju da podnesu još jednu tužbu, ovog puta protiv Odjeljenja za socijalne službe savezne države Vašington.

Oni tvrde da je ta institucija odobrila da Vajtfezer i Lants presele djecu iz Vašingtona u Zapadnu Virdžiniju uprkos ranijim prijavama za zlostavljanje djece.

U Vašingtonu ne postoji gornja granica naknade štete, pa bi djeca, ukoliko budu uspješna u tom postupku, mogla da dobiju dodatnu odštetu.

Državni poslanik Holis Luis najavio je i da će predložiti zakon pod nazivom Zakon o sprječavanju zatočeništva djece, kojim bi porodice koje se doseljavaju u Zapadnu Virdžiniju i planiraju da školuju djecu kod kuće morale da obaveste Odjeljenje za socijalne službe.

Svijet Počelo suđenje: Tijelo influenserke pronađeno raskomadano

Luis je dodao da veruje da se Vajtfezer i Lants nisu doselili u Zapadnu Virdžiniju zbog ljepote ili ekonomije države, već zato što su vjerovali da će tamo moći da postupaju prema djeci uz malo nadzora.

Istakao je da roditelji treba da imaju mogućnost da biraju način obrazovanja djece, ali i da moraju postojati razumne mjere koje sprečavaju da takve mogućnosti budu iskorišćene za zlostavljanje.

Luis je poručio da treba odati priznanje stanovnicima Sisonvila koji su nastavili da prijavljuju slučaj Službi za zaštitu djece i policiji, piše Dejli Mejl.

"Zajednica je zapravo bila ta koja je podigla uzbunu. Da nije bilo njihovog truda, ta djeca bi možda i dalje bila porobljena i zlostavljana, ili bi se dogodilo nešto još gore", rekao je.