Zakazano suđenje za ubistvo Danke Ilić

U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo Danke Ilić (2), potvrđeno je u negotinskom sudu.

Kako izvor Kurira pojašnjava, 30. oktobra će se održati pripremno ročište, koje je inače zatvoreno za javnost. Na tom ročištu bi odbrana i tužilaštvo trebalo da iznesu uvodna izlaganja, predlože svjedoke i dokaze.

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Podsjetimo, suđenje za ubistvo Danke Ilić izmješteno je iz Višeg suda u Zaječaru u Viši sud u Negotinu iz proceduralnih razloga. Naime, sve sudije iz zaječarskog suda, koje je mjesno nadležno za ovaj slučaj, već su postupale u ovom predmetu, tako da okrivljenima praktično nije imao ko da sudi.

Optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića podiglo je Više javno tužilaštvo u Zaječaru koje ih tereti za teško ubistvo, za koje je zaprijećena doživotna kazna zatvora. Kako tužilaštvo smatra, Dragijević i Janković, koji su radili u borskom "Vodovodu" kobnog dana su službenim automobilom udarili djevojčicu, koja je sama izašla na put, potom su je unijeli u vozilo, udavili je i tijelo bacili na deponiju.

Tijelo djeteta nikada nije pronađeno, a njih dvojica su najprije priznala krivicu, da bi kasnije sve negigrali.

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U ovom slučaju bio je okrivljen i Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, ali je sud odbacio optužbe protiv njega. On se, podsjetimo, teretio za pomoć izvršiocu poslije učinjenog krivičnog djela i prikrivanje zločina.