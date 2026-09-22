Dodik: U Kalinoviku se još jednom pokazalo da narod zna kome vjeruje

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je danas u Kalinoviku da će od Zelengore biti napravljena turistička atrakcija kakva dolikuje takvoj prirodnoj oazi.

Dodik je istakao da je zato potrebno angažovati najbolje ljude i apelovao je da lokalna vlast i načelnik to urade.

Na predizbornom skupu je istakao da politike SNSD-a daju uspjeha i da bi se realizovao ovaj i mnogi drugi projekti treba glasati za kandidate SNSD-a Savu Minića, Željku Cvijanović i druge jer je to potrebno i Srpskoj i srpskom narodu.

U Kalinoviku se još jednom pokazalo da narod zna kome vjeruje.

Srpska se brani izborom ljudi koji imaju snagu i odlučnost da sprovedu politiku njene zaštite. Zato su izbor Kalinovika SNSD i naši kandidati Željka Cvijanović i Savo Minić! pic.twitter.com/B733QIKQjq — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 22, 2026

Govoreći o projektima u ovom dijelu Republike Srpske, Dodik je podsjetio na izgradnju hidroelektrana "Ulog" i "Buk bijela", kao i aerodroma u Trebinju, ističući da političko Sarajevo blokira njihovu realizaciju.

Dodik je naglasio da SNSD kao prioritet nastoji da odbrani rezultate Odbrambeno-otadžbinskog rata, a to su Republika Srpska i njene nadležnosti.