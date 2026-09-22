Logo

Cvijanović: Izložba "Upoznajte srpsko stradanje" u američkom Kongresu dokaz da istina uvijek nađe svoj put

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 14:54

Komentari:

3
Цвијановић: Изложба "Упознајте српско страдање" у америчком Конгресу доказ да истина увијек нађе свој пут
Foto: Instagram / zeljka.cvijanovic

Izložba "Upoznajte srpsko stradanje" u američkom Kongresu dokaz je da istina uvijek nađe svoj put, koliko god je gušili i prećutkivali. Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku da je obiđem, napisala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Posebne zasluge odajem organizatoru, Memorijalnom centru Republike Srpske, koji čuva sjećanje i vraća glas koji je žrtvama nepravedno oduzet. Nastavljamo dalje. Gdje god su drugi sijali laži o srpskom narodu - mi ćemo nastaviti da sadimo istinu", kaže Cvijanovićeva.

Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu "Upoznajte srpsko stradanje", otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Upoznajte srpsko stradanje

Izložba Upoznajte srpsko stradanje

Komentari (3)

Pročitajte više

Радончић: Цвијановић код мегамоћне Сузи Вајлс, а Бећировић дува балоне

BiH

Radončić: Cvijanović kod megamoćne Suzi Vajls, a Bećirović duva balone

19 h

2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

BiH

Sastanak Cvijanovićeve sa Suzi Vajls izazvao histeriju u Sarajevu

19 h

19
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

Republika Srpska

Cvijanović nakon sastanka sa Vajls: Pred nama je definitivno bolje vrijeme

23 h

4
Ко је Сузи Вајлс? Најближи Трампов савјетник са Жељком Цвијановић

Svijet

Ko je Suzi Vajls? Najbliži Trampov savjetnik sa Željkom Cvijanović

1 d

0

Više iz rubrike

Додик и Минић са Калабуховом: Пријатељство са Русијом стратешко опредјељење слободне и поносне Српске

Republika Srpska

Dodik i Minić sa Kalabuhovom: Prijateljstvo sa Rusijom strateško opredjeljenje slobodne i ponosne Srpske

4 h

7
УКЦ Српске: Први пут изведена холмијум ласерска операција простате

Republika Srpska

UKC Srpske: Prvi put izvedena holmijum laserska operacija prostate

4 h

1
Ево колико је износила просјечна плата у августу

Republika Srpska

Evo koliko je iznosila prosječna plata u avgustu

5 h

1
градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Prazna stolica dokaz Blanušine slabosti

5 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

20

Jeziva tuča na aerodromu: Snimak pogledali milioni ljudi

18

13

Raskrinkavaju se botovi u Srpskoj: Večeras prvo istraživanje

18

12

Izaberite najudobnije štikle u radnji pomoću ovog trika

18

03

Jedu se u manjim količina: Ovo jesenje voće čisti crijeva poput metle

17

59

Majka podvodila kćerke od 5 i 9 godina za 50 evra: Evo koliku kaznu je dobila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima