Cvijanović: Izložba "Upoznajte srpsko stradanje" u američkom Kongresu dokaz da istina uvijek nađe svoj put

Autor:ATV redakcija
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Izložba "Upoznajte srpsko stradanje" u američkom Kongresu dokaz je da istina uvijek nađe svoj put, koliko god je gušili i prećutkivali. Zadovoljstvo mi je što sam imala priliku da je obiđem, napisala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Posebne zasluge odajem organizatoru, Memorijalnom centru Republike Srpske, koji čuva sjećanje i vraća glas koji je žrtvama nepravedno oduzet. Nastavljamo dalje. Gdje god su drugi sijali laži o srpskom narodu - mi ćemo nastaviti da sadimo istinu", kaže Cvijanovićeva.
Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu "Upoznajte srpsko stradanje", otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda.
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