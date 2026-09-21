Sastanak Cvijanovićeve sa Suzi Vajls izazvao histeriju u Sarajevu

Dok se zvaničnici Republike Srpske sastaju sa najuticajnijim ljudima u Americi, Rusiji i Izraelu, u Sarajevu je histerija sve glasnija i glasnija.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa, o situaciji u BiH i regiji.

Koliko je ovaj susret značajan za Srpsku, svjesni su i građani drugog entiteta koji su na društvenim mrežama javno prozivaju sarajevske političare.

"Haman da je Kifla u pravu. Eno Cvijanovićka ne izlazi iz Bijele kuće a Dodik putuje od Moskve, Budimpešte, Vašingtona preko Tel Aviva i Pekinga, ne svraća u Laktaše. Za to vrijeme MVP BiH se svađa po Fejsbuku s građanima i snima rilsove", jedan je od komentara na Iksu.

Haman da je Kifla u pravu. Eno Cvijanovićka ne izlazi iz Bijele kuće a Dodik putuje od Moskve, Budimpešte, Wašingtona preko Tel Aviva i Pekinga, ne svraća u Laktaše. Za to vrijeme mvp BiH se svađa po fejzbuku s građanima i snima reelsove! pic.twitter.com/d5DFslpwOf — ⚜️🇧🇦ℰℬ🇧🇦⚜️ (@ElvirBecirovic2) September 21, 2026

Svjesni su da im političari rade isključivo na rušenju države dok se o Republici Srpskoj sve više i bolje priča u svijetu.

Svijet Ko je Suzi Vajls? Najbliži Trampov savjetnik sa Željkom Cvijanović

Tako navode da na vrhuncu predizborne kampanje, dok bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković obilaze bosanskohercegovačke gradove i hvale se "diplomatskim ofanzivama", Milorad Dodik i Željka Cvijanović odlaze na najuticajnije svjetske adrese.

Ne zna se da li su više razočarani zbog uspjeha srpskih zvaničnika ili zbog neuspjeha svoje vlasti.

Da, ali se zato Denis sastao s diplomatom cetvrtog ranga u State Departmenta i na FTV proglasio to najznacajnijim sastankom u zadnjih 20 godina. https://t.co/lwbA5hsQrg — Haris Imamović (@SkenderVakuf) September 21, 2026

Jasno je da je današnji susret Željke Cvijanović izazvao haos u Sarajevu, a imao je i zašto. Suzi Vajls važi za jednu od najuticajnijih žena u Sjedinjenim Američkim Državama otkako je Donald Tramp postao predsjednik.

Posebno im je zasmetala i poruka koja je poslata iz Bijele kuće da Amerika i Republika Srpska grade nova i učvršćuju stara prijateljstva.

Kako navode federalni mediji, Cvijanović se uspjela popeti na pretposljednju stepenicu koja vodi do susreta sa samim predsjednikom Donaldom Trampom, dok se bošnjački političari sastaju, kako navode, sa "liderima četvrtog ranga".

Važno je to da je Cvijanovićeva ostvarila značajne rezultate za Srpsku u svijetu, a to je ono o čemu će bošnjački političari, ako nastave ovakvim tempom neuspjeha, moći samo da sanjaju.