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Dvije sedmice pred izbore: Arnautović ima ideju da mijenja Ustav i Izborni zakon BiH

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21.09.2026 19:33

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Foto: ATV

Umjesto u penziju, Suad Arnautović, član CIK-a BiH kojeg je od starosne granice za odlazak iz CIK-a sačuvala intervencija Kristijana Šmita ima ideju da mijenja Ustav i Izborni zakon BiH.

Mijenjao bi pravila za ljude sa dva državljanstva koji glasaju na osnovu Ustavnog prava. U Dejtonskom sporazumu jasno je definisano ko ima pravo na dvojno državljanstvo i pravo glasa u drugoj državi.

"Tako da mi je nepojmljivo da se upliće u političke igre i u negiranje Ustava BiH, a on je član nezakonitog CIK-a", rekao je član Republičke izborne komisije Aleksandar Radeta.

Arnautovićeve tvrdnje pravno su neutemeljene. Korisno bi bilo da član CIK-a koji je pravnik, čita relevantne evropske pravne stavove o problematici o kojoj govori prije nego izjavi gluposti, stav je struke.

"Venecijanska komisija je svojim stavovima jasno utvrdila da osobe sa dvojnim državljanstvom moraju imati jednaka biračka prava i aktivna i pasivna kao i državljani koji nemaju dvojno ili trojno državljanstvo. Dakle, sa pravne tačke gledišta, to je potpuno neosnovano", kazao je pravnik Milan Tegeltija.

Ne može Arnautović određivati šta su to prava ljudi koja imaju dvojna državljanstva. Trn u oku mu je bilateralna saradnja sa Srbijom. Veliki broj građana BiH je sa dvojnim državljanstvom Srbije, pa bi svako zadiranje u ta pitanja imalo i praktičnu dimenziju za ljude koji svoja prava ostvaruju u obje države.

"Ono što je sigurno jeste da od toga neće biti ništa što je on najavio. Prije možemo očekivati da će ta Parlamentarna skupština smijeniti i Arnautovića i ovaj nelegalni CIK nakon izbora. Ali, da će on moći pokrenuti neke procedure oko toga, to prosto nije moguće", istakao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Sve se odigrava dvije sedmice pred Opšte izbore. U Srpskoj ne žele i neće da se bave drugim entitetom.

"Pa kako se bliže izbori sve imaju gluplje izjave i sve nenormalnije. Tako da ne bih uopšte da komentarišem, ne želim", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Nije tu kraj. Arnautović traži i potpuno drugačiji pristup prema glasačima iz dijaspore. Predlaže automatsku registraciju državljana BiH u inostranstvu, da njihove koverte preuzimaju diplomatsko-konzularna predstavništva i diplomatskom poštom ih šalju u Sarajevo. Posjedovanje dvojnog ili višestrukog državljanstva ne bi trebalo da bude prepreka ostvarivanju biračkog prava u obje države. Ne postoji evropski standard koji države obavezuje da omoguće glasanje na nacionalnim izborima građanima..međutim ukoliko država omogućava glasanje iz inostranstva, ograničenja moraju biti opravdana i ne smiju biti proizvoljna ili nerazumna. Tako bar piše u dokumentima Venecijanske komisije.

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Suad Arnautović

izbori

Izbori 2026

Izbori 2026.

CIK BiH

Izborni zakon

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