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Veliki požar u Sarajevu: Gori objekat kod Olimpijskog bazena

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21.09.2026 15:07

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Велики пожар избио је данас, 21. септембра, око 14.30 сати у Сарајеву, у непосредној близини Олимпијског базена Отока, гд‌је је ватра захватила дио пословног објекта Вистафон.
Foto: Nezavisne novine / Printscreen

Veliki požar izbio je danas, 21. septembra, oko 14.30 sati u Sarajevu, u neposrednoj blizini Olimpijskog bazena Otoka, gd‌je je vatra zahvatila dio poslovnog objekta Vistafon.

Prema informacijama s mjesta događaja, plamen se brzo proširio na dio objekta i krovnu konstrukciju, dok se gust dim mogao vid‌jeti iz više dijelova grada.

Prvi su u gašenju požara učestvovali građani, zaposlenici objekta zahvaćenog vatrom, kao i radnici Olimpijskog bazena "Otoka", koji su pokušali spriječiti dalje širenje požara do dolaska vatrogasnih ekipa.

Na lice mjesta odmah su upućene ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo, koje ulažu napore da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo širenje na okolne objekte.

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U objektu se nalaze samoposluga, više trgovina s od‌jećom, restoran i kafić, zbog čega je postojala dodatna opasnost od širenja vatre.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, dok će uzrok izbijanja požara biti poznat nakon što vatra bude lokalizovana i nadležne službe obave uviđaj, prenose Nezavisne novine.

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Tagovi :

požar

Sarajevo

Vatrogasci

vatra

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