Maloljetnik zbog teškog ubistva osuđen na 9 godina zatvora

Maloljetnik A. O. osuđen je u Prizrenu na devet godina zatvora zbog teškog ubistva u selu Kobanja u junu ove godine.

Maloljetni A. O. je, u saučesništvu sa Š. O, bio optužen da je tokom tuče nožem napao dvije osobe, pri čemu je jednu od njih ubo u grudi.

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Žrtva je preminula od zadobijenih povreda, dok je druga osoba zadobila lake povrede.

Maloljetnika je osudilo Odjeljenje za maloljetnika Osnovnog suda u Prizrenu zbog teškog ubistva i neovlašćenog držanja, kontrole ili posjedovanja oružja, prenosi Kosovo onlajn.

Sud je saopštio da je maloljetnik osuđen na devet godina zatvora zbog krivičnih djela teškog ubistva i neovlašćenog držanja, kontrole ili posedovanja oružja.

U izrečenu kaznu biće uračunato i vrijeme koje je proveo u pritvoru, koji mu je produžen do pravosnažnosti presude.

Prema navodima Suda, tokom ročišta održanog 18. septembra maloljetnik je rekao da se osjeća odgovornim i krivim za krivična djela koja mu se stavljaju na teret. Sudsko vijeće prihvatilo je njegovo priznanje.

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Protiv presude stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

Predmet protiv još dvojice osumnjičenih i dalje se nalazi u fazi prethodnog postupka, odnosno istrage, pred Odjeljenjem za teška krivična djela.

(Srna)