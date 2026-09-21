Minić: SNSD ima dokazane kandidate

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da ova stranka želi da pokaže da misli na svaku lokalnu zajednicu i da u razgovoru sa građanima čuju šta je urađeno i šta treba da se uradi.

Pred razgovor sa građanima u Novom Goraždu, Minić je ponovio da će, kad bude izabran za predsjednika, cijela Srpska biti njegova kancelarija.

Istakao je da je veoma zadovoljan kampanjom, naglasivši da misli na svaku lokalnu zajednicupoput Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH, ali i druge, koji dobijaju podršku na terenu.

Kao predsjednik Republike Srpske, kaže da će štititi institucije i brinuti sve što predsjednički sistem treba da obezbijedi.

Republika Srpska Cvijanović sa Suzi Vajls, najbližim saradnikom Donalda Trampa

Minić je rekao da očekuje da se u naredne četiri godine, zajedno sa članovima SNSD-a i koalicionim partnerima, radi na realizaciji planiranih aktivnosti.

"SNSD planira da uradi niz stvari koje smo prezentovali u dokumentu `Republika Srpska 2030`", naveo je Minić u izjavi novinarima, prenosi Srna.