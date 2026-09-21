Počela sezona kestena, ima ih na pijacama: Kupci u nevjerici gledaju cijene

Pečeni kesteni su jedan od najljepših mirisa jeseni, a evo savjeta iskusnih domaćica kako da ih ispečete da iznutra ostanu mekani i da se lako ljušte.

Prvi svježi kesteni stigli su na hrvatske pijace, ali cijena od 6 do 8 evra po kilogramu, a maruna do 10 evra, mnoge je neprijatno iznenadila.

Kao jeftinija alternativa navodi se divlji kesten iz šume, dok se za pečenje preporučuje kratko potapanje u vodi i priprema u fritezi na vruć vazduh.

Prvi svježi kesteni stigli su na hrvatske pijace, ali cijena po kojoj trgovci prodaju ovaj jesenji specijalitet mnogima će pokvariti apetit. Kilogram kestena košta od 6 do 8 evra, dok cijena maruna (oplemenjena, posebna vrsta kestena) dostiže čak 10 evra po kilogramu.

Za one koji su željni ukusa kestena, ali imaju pliće džepove postoji alternativa. Možete da odete do najbliže šume i nakupite divljeg kestena, pa ga sami pripremite.

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Pečeni kesteni su jedan od najlepših mirisa jeseni, a mnogi se pitaju kako da ih ispeku tako da iznutra ostanu mekani i da se lako ljušte. Kako savjetuju iskusne domaćice najbolji način pripreme kombinuje kratko potapanje u vodi i pečenje u fritezi na vruć vazduh, što daje odličan rezultat - kesteni ostaju sočni i ukusni, a priprema ne zahtijeva mnogo truda.

Ovakav način pripreme štedi vreme i omogućava ravnomerno pečenje, bez isušivanja kestena.

Prije svega, kestene treba zaseći nožem u obliku krsta na ravnoj strani, kako bi se tokom pečenja otvorili i kasnije lakše oljuštili. Nakon zasjecanja, stavljaju se u toplu vodu na oko deset minuta.

Potapanje omekšava koru i sprečava da se kesten tokom pečenja isuši. Poslije toga kestene treba blago osušiti kuhinjskom krpom. Nije problem ni ako ostanu malo vlažni, jer će to pomoći da spolja dobiju hrskavu koru, dok unutrašnjost ostaje mekana.

Kesteni se zatim rasporede u korpu friteze na vruć vazduh u jednom sloju i peku na 180 stepeni oko 20 minuta. Na polovini pečenja preporučuje se da se blago promiješaju ili okrenu kako bi se ravnomerno ispekli. Kada ljuske počnu da se otvaraju, a unutrašnjost omekša, kesteni su gotovi.

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Još jedan koristan trik jeste da se tek pečeni kesteni odmah nakon vađenja iz friteze na vruć vazduh umotaju u čistu kuhinjsku krpu ili stave u papirnu kesu na nekoliko minuta. Para koja se za to vrijeme stvori omekša ljusku i znatno olakšava ljuštenje.

Topli pečeni kesteni, uz šolju čaja ili kuvanog vina, mogu da pretvore običnu jesenju večer u pravi mali užitak, prenosi Dnevno.hr.