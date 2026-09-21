Majka ostavila bebu nepoznatoj ženi, pa pobjegla

Osamnaestogodišnja majka uhapšena je nakon što je, prema navodima policije, ostavila svoju jednomjesečnu bebu nepoznatoj ženi na autobuskom stajalištu, a zatim pobjegla Uberom.

Karla Ibara (18) navodno je ostavila bebu na autobuskom stajalištu jer više nije željela da se brine o djetetu, saopštila je policija San Antonija.

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Incident se dogodio prošle nedjelje u centru San Antonija u Teksasu, kada je Ibara prišla Dženifer Benavides i zamolila je da joj pozajmi telefon.

Dženifer je počela da se divi bebi, ali situacija je ubrzo dobila potpuno neočekivan obrt. Tinejdžerka je počela da joj predaje dokumenta svog sina, uključujući izvod iz matične knjige rođenih, dokumentaciju o zdravstvenom osiguranju i karticu socijalnog osiguranja.

Zatim je upitala Dženifer da li želi da uzme dijete.

"Počela je da mi daje njegov izvod iz matične knjige rođenih, Medicaid i karticu socijalnog osiguranja", ispričala je Dženifer za KSAT 12.

"Rekla mi je: 'Pa, hoćeš li ga ti? Daću ga nekome, daću ga bilo kome'", navela je ona.

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Majka pobjegla Uberom

Pokušavajući da pomogne tinejdžerki, Dženifer je ponudila da nju i bebu odveze do kuće svoje prijateljice u blizini, za koju je vjerovala da bi mogla da im pomogne.

Međutim, prije nego što su stigle tamo, Ibara je pobjegla Uberom i ostavila jednomjesečnog sina sa Dženifer.

Nakon što su nahranile i presvukle bebu, Dženifer i njena prijateljica pozvale su policiju San Antonija.

Ibara je uhapšena kada se kasnije vratila u taj dio grada.

Dijete je nakon incidenta povjereno na brigu rođacima.

Prema policiji San Antonija, Ibara je navodno bila odlučna da ostavi sina nepoznatoj osobi jer više nije željela da se brine o njemu.

Mogla je legalno da ostavi novorođenče

Teksas ima takozvani Zakon o sigurnom utočištu, koji roditeljima pod određenim uslovima omogućava da novorođenče anonimno predaju na za to određenim mjestima bez krivičnopravnih posljedica.

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Zbog toga se postavlja pitanje zašto Ibara nije iskoristila tu mogućnost.

Prema podacima suda okruga Beksar, optužena je za napuštanje i ugrožavanje djeteta uz namjeru da se vrati.

Kaucija joj je određena u iznosu od oko 5.233 britanske funte.

(Kurir)