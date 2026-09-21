Logo

Lopovi pljačkali groblja: Odnijeli statue, vaze, fenjere

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 18:12

Komentari:

0
Лопови пљачкали гробља: Однијели статуе, вазе, фењере
Foto: Pexel/Mike Bird

Desetine grobova u Sloveniji oskrnavljeni su na grobljima u Šentjerneju, Gorenjem Gradišću i Otoku.

Policija u Novom Mestu saopštila je da su nepoznati počinioci ukrali mesingane statue, vaze i fenjere za svijeće sa groblja u opštini Šentjernej, oštetivši desetine grobova i spomenika.

Полиција Србија

Srbija

Bivši voditelj doživio saobraćajnu nezgodu: Hitno hospitalizovan

Jedan broj predmeta pronađen je u kompaniji u Brežicama koja otkupljuje obojene metale, prenijela je agencija STA.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Slovenija

Groblje

Pljačka

Komentari (0)

Pročitajte više

Ко је окренуо прасе у центру Сарајева?

Društvo

Ko je okrenuo prase u centru Sarajeva?

2 h

0
Печени кестен.

Region

Počela sezona kestena, ima ih na pijacama: Kupci u nevjerici gledaju cijene

2 h

0
Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

Zanimljivosti

Narodno vjerovanje na Malu Gospojinu: Pogledajte u nebo i saznajte kakva nas zima čeka

2 h

0
JK Jelena Karleuša

Scena

"Plašim se za njenu bezbjednost": Atina u suzama, Jelena otkrila šta je zadesilo njenu kćerku

2 h

0

Više iz rubrike

Печени кестен.

Region

Počela sezona kestena, ima ih na pijacama: Kupci u nevjerici gledaju cijene

2 h

0
полиција Хрватска

Region

Muškarac (30) prešao preko duple pune linije i zabio se u automobil: Preminuo na licu mjesta

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Svađa prerasla u fizički obračun: Djevojka pokušala da razdvoji muškarce, pa i ona povrijeđena

3 h

0
Најновија, ударна вијест

Region

USKOK upao u Hrvatski fudbalski savez

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

21

Poznato kad će Si Đinping posjetiti SAD

20

09

Naučnici iz Rusije razvili uređaj koji uklanja 99 odsto prašine

20

03

Teodorović za ATV: ''Ekipa zaslužna za moje golove''

20

00

21. septembar - Međunarodni dan mira

19

56

Za bolje zdravlje srca ove stvari treba izbjegavati poslije 17 časova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima