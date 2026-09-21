Lopovi pljačkali groblja: Odnijeli statue, vaze, fenjere

Autor:ATV redakcija
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Desetine grobova u Sloveniji oskrnavljeni su na grobljima u Šentjerneju, Gorenjem Gradišću i Otoku.
Policija u Novom Mestu saopštila je da su nepoznati počinioci ukrali mesingane statue, vaze i fenjere za svijeće sa groblja u opštini Šentjernej, oštetivši desetine grobova i spomenika.
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Jedan broj predmeta pronađen je u kompaniji u Brežicama koja otkupljuje obojene metale, prenijela je agencija STA.
(Srna)
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