Narodno vjerovanje na Malu Gospojinu: Pogledajte u nebo i saznajte kakva nas zima čeka

Danas, 21. septembra, Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju Malu Gospojinu, praznik Rođenja Presvete Bogorodice, za koji se u srpskom narodu vezuju brojni običaji i vjerovanja.

Jedno od njih posebno je zanimljivo u ovo doba godine – kaže se da vrijeme na Malu Gospojinu može da nagovijesti kakva će biti jesen i zima.

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Šta kaže narodno vjerovanje?

Prema jednom od rasprostranjenih narodnih vjerovanja, ako je na Malu Gospojinu vedro, sunčano i bez oblaka tokom većeg dijela dana, predstojeća jesen i zima trebalo bi da budu blage, bez mnogo hladnih dana.

Suprotno tome, oblačno i kišovito vrijeme na ovaj praznik u narodnoj tradiciji tumačilo se kao najava hladnijeg i oštrijeg perioda. Neki zapisi o običajima navode i da se posebno posmatrala promena vremena tokom samog dana, pa se smjena oblaka, kiše i sunca može posmatrati kao najava promjenljive jeseni.

Nekada, kada nije bilo savremenih vremenskih prognoza, ljudi su pažljivo pratili ponašanje oblaka, vjetra, temperature, životinja i biljaka i na osnovu iskustva stvarali izreke i pravila koja su se prenosila generacijama.

Mala Gospojina bila je važna prekretnica u godini

Nije slučajno što se upravo za ovaj praznik vezuje toliko vjerovanja o vremenu. Mala Gospojina dolazi u periodu kada se ljeto definitivno približava kraju, a priroda ulazi u jesen. U tradicionalnom životu Srbije ovaj praznik imao je i praktičan značaj – vezivao se za početak jesenjih radova, oranje i sjetvu ozimih usjeva, dok su od Male Gospojine počinjale i jesenje svadbe.

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Zato se pogled u nebo na ovaj dan nekada shvatao ozbiljnije nego danas. Vrijeme nije bilo samo pitanje toga da li će dan biti prijatan za šetnju ili posao – od njega su zavisili poljoprivredni radovi, ljetina i priprema domaćinstva za hladniji dio godine.

A prema današnjem nebu, poruka narodnog vjerovanja nije ni potpuno dobra ni potpuno loša. Poslije oblačnog i mjestimično kišnog početka, stiže sunce i razvedravanje. Ako bismo to protumačili u duhu starog običaja, jesen bi mogla da bude promjenljiva: sa prvim hladnijim periodima, ali i sa dovoljno sunčanih i toplih dana.

(ŽenaBlic)