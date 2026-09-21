Dodik: Nastavljamo politiku ekonomskog razvoja Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas u razgovoru sa građanima u Novom Goraždu da će ova stranka nastaviti politiku ekonomskog razvoja Republike Srpske.

"Ostaćemo posvećeni. Izborili smo Republiku Srpsku koja redovno isplaćuje plate i penzije", rekao je Dodik i dodao da penzije nikada nisu kasnile, da je njihovo povećanje konstantno, kao i da su plate u javnoj upravi uvećane i veće su nego u FBiH.

Istakao je da život u Srpskoj ne bi bio moguć da nije bilo ekipe iz SNSD-a jer je sve bilo predviđeno da se ona "surva u bezdan".

"Imamo energiju, stvorili su se uslovi da muslimani više ne mogu ništa da urade i nama treba kompaktna ekipa u Sarajevu da završi posao jačanja i stabilnosti Republike Srpske", naglasio je Dodik.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić podsjetio je da je SNSD izradio projekat "Republika Srpska 2030" i građanima poručio da se na izbore 4. oktobra izlazi radi d‌jece i Republike Srpske.

"Nemojte da ovo propustimo, Dodik ima plan, ali mu treba papir od CIK-a da smo pobijedili", rekao je Minić.

Naglasio je da se glasajući za kandidate SNSD-a glasa za Milorada Dodika.

Minić je ocijenio da protivkandidati SNSD-a nemaju ideje i da nisu odgovorni, te naveo primjer da se dvojica protivkandidata Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH takmiče između sebe i da je sva njihova priča trač.

Republika Srpska Minić: SNSD ima dokazane kandidate

Nosilac liste SNSD-a iz Izborne jedinice tri za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Radovan Višković rekao je da je Republika Srpska na korak do ostvarenja svog cilja, a to je da bude trajno utemeljena i da više nikad niko ne postavi pitanje njenog postojanja.

Kandidat za Narodnu skupštinu Republike Srpske Maja Kundačina rekla je da birači treba da podrže kandidate SNSD-a koji slijede kurs prave politike.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Novo Goražde Mila Petković rekla je da stanovnici ove opštine najbolje znaju koliko je važno iza sebe imati jake republičke institucije i pozvala je birače da glasaju za kandidate SNSD-a koji nastavljaju politiku jačanja Republike Srpske.

(SRNA)