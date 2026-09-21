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Cvijanović sa Suzi Vajls, najbližim saradnikom Donalda Trampa

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21.09.2026 17:11

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa, o situaciji u BiH i regiji.

"Gradimo nova i učvršćujemo stara prijateljstva. Radujemo se nastavku saradnje", navela je Cvijanović na Instagramu.

Cvijanović je istakla da je bilo zadovoljstvo razgovarati sa Vajlsovom.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Suzi Vajls

Amerika

Republika Srpska

Donald Tramp

Komentari (5)

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