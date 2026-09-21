Cvijanović sa Suzi Vajls, najbližim saradnikom Donalda Trampa

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa, o situaciji u BiH i regiji.
"Gradimo nova i učvršćujemo stara prijateljstva. Radujemo se nastavku saradnje", navela je Cvijanović na Instagramu.
Cvijanović je istakla da je bilo zadovoljstvo razgovarati sa Vajlsovom.
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