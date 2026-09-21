Minić: Za projekte u Višegradu 5,5 miliona KM

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su prethodne godine rađeni u Višegradu iznose oko 5,5 miliona KM.

Minić je u obraćanju na svečanoj akademiji povodom Dana i slave opštine rekao da sva djeca u Višegradu moraju da imaju mjesto u vrtiću, zbog čega se radi na proširenju ovog objekta.

On je istakao da je opština završila dozvole za zgradu za mlade bračne parove.

Načelnik opštine Mladen Đurević zahvalio je institucijama Republike Srpske na podršci koju Višegrad ima decenijama unazad.

"Zahvalnost i Srbiji uz čiju podršku realizujemo nekoliko projekata", rekao je Đurević.

On je istakao da ova lokalna zajednica treba biti bolje mjesto za život i ostanak mladih, te da je u tom pravcu realizovan niz projekata za bolje uslove za život.

Na svečanoj akademiji, povodom Dana i slave opštine Višegrad, uručena su priznanja istaknutim pojedincima, kao i zahvalnice i priznanja opštine Višegrad.

Direktor preduzeća "Hidroelektrane na Drini" Nedeljko Perišić je u ime nagrađenih rekao da priznanje od zajednice nije čast, već obaveza da se još više radi i gradi.

"Kako sam ja dobio povjerenje, tako mi sada trebamo dati mladima priliku da se iskažu, a Višegrad je pun mladih i kreativnih ljudi", istakao je Perišić.

Sveštenik Aleksandar Topalović u slavskoj besjedi rekao je da se na današnji dan treba sjetiti nasljeđa predaka koji su pravoslavnu vjeru sačuvali u teškim vremenima i predali je svojim nasljednicima.

"Prošlo je vrijeme stradanja, a sve veći broj mladih se vraća putu svetosavlja", poručio je sveštenik Topalović.

Svečanoj akademiji prisustvovali su premijer Srbije Đuro Macut, predsjednik Milorad Dodik, američki general Majkl Flin, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, predstavnici Ambasade Srbije u BiH, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjednik DNS-a Nenad Nešić, te mnogobrojni građani.

Bogat kulturno-umjetnički program svečane akademije pripremili su učenici Osnovne škole "Vuk Karadžić", a prikazan je i film "Višegrad-grad koji traje", prenosi Srna.