Dodiku uručen Ključ opštine Višegrad

Predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku danas je uručen Ključ opštine Višegrad za poseban doprinos i bezrezervnu podršku razvoju ove lokalne zajednice.

Dodik je u obraćanju na svečanoj akademiji povodom Dana i slave opštine - Male Gospojine istakao da je Višegrad posebno mjesto koje ima veliki značaj.

"Kada ovdje dođete i vidite ljude koji ostaju, oni zaslužuju svaku pohvalu za takav karakter", rekao je Dodik i dodao da se u Višegradu mora uraditi još mnogo toga.

Ključ opštine Višegrad za mene je veliko priznanje, ali i obaveza da nastavimo da radimo za Višegrad i Republiku Srpsku.

Posebno poštujem ljude koji ovdje ostaju, žive, rade i grade budućnost svojih porodica. Oni zaslužuju našu podršku i konkretna djela.



Naša borba je borba za… pic.twitter.com/efmbrz4CBT — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026

On je poručio da dobit "Hidroelektrana na Drini" treba da bude iskorišten za razvoj Višegrada.

"Više od 450.000 ljudi posjeti Višegrad i moramo učiniti sve da ih zadržimo malo duže", istakao je Dodik.

On je istakao da se nastavlja se borba za slobodu, te poručio da Srbi ne žele nikakav sukob na ovim prostorima.

"Srbi žele sve ono što im je dato kao pravo Dejtonskim sporazumom. Sve što su nam oteli kroz sramne intervencije visokih predstavnika moraće da se vrati. Sve što su radili visoki predstavnici mora se proglasiti ništavnim", poručio je Dodik.

On je naglasio da neće biti izgubljen ni centimetar Republike Srpske.

"Nećemo izgubiti ni naše sjećanje ni budućnost", zaključio je Dodik.

Dodik je zahvalio opštini Višegrad za posthumno priznanje nekadašnjem načelniku Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobanu Kusturiću, te svim Višegrađanima čestitao dan i slavu, prenosi Srna.