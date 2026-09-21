Logo

Fond PIO podsjeća: Učenici i studenti da dostave potvrde o školovanju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 14:37

Komentari:

0
Fond PIO Republike Srpske
Foto: ATV

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske podsjeća korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju da u toku mjeseca septembra i oktobra, za školsku 2026/2027 godinu, vrši obezbijeđivanje i evidentiranje potvrde o redovnom školovanju.

Za djecu korisnike porodične penzije, uzrasne dobi 15-19 godina, koji pohađaju srednju školu potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti Fondu, najkasnije, do 24. septembra 2026. godine.

Za djecu korisnike porodične penzije, studente, uzrasne dobi 19-26 godina, potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti do 24. oktobra 2026. godine.

Fond poziva korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju da školsku potvrdu dostave blagovremeno u najbližu poslovnicu Fonda za korisnike u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda, kako bi se isplata porodične penzije mogla vršiti redovno i bez prekida.

O obavezi dostavljanja potvrde o redovnom školovanju Fond korisnike obavještava i putem pisane poruke na čeku prilikom isplate penzije za mjesec jul, avgust i septembar 2026. godine.

Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, navodi da se dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate porodične penzije.

Za dostavljene školske potvrde Fond, u okviru zakonskog postupanja, zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta, saopštili su iz Fonda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Fond PIO

dokumentacija

porodična penzija

potvrde o redovnom školovanju

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милорад Додик Вишеград

Republika Srpska

Dodik: Proširenjem kapaciteta vrtića ukinuće se liste čekanja

27 min

0
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Za projekte u Višegradu 5,5 miliona KM

38 min

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Kostadinović: Sredstva Vlade Srpske od značaja za nerazvijene opštine

42 min

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику данас је уручен Кључ општине Вишеград за посебан допринос и безрезервну подршку развоју ове локалне заједнице.

Republika Srpska

Dodiku uručen Ključ opštine Višegrad

51 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

52

Venecija razmatra povećanje turističke ulaznice, evo za koliko

14

48

Zemljotres jačine pet stepeni pogodio Tursku

14

46

Memorijal "Mladen Žižović": Učestvuju Radnik, Borac, Zrinjski i Vojvodina

14

45

Klinca ugrizla zmija dok je pokušao da je uhvati, nije mu prvi put

14

43

U ovoj evropskoj zemlji plate prelaze 7.000 evra, a fali im radnika: Koji su uslovi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima