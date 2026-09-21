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Njemačka ekonomija posustaje, inflacija visoko

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21.09.2026 15:18

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Foto: pexels/Claudia Solano

Inflacija u Njemačkoj biće još neko vrijeme povišena zbog skuplje energije, a privreda bi do kraja godine, nakon slabijih ljetnih mjeseci, trebalo blago da se oporavi, objavila je danas Bundesbanka.

Najveća evropska privreda posustala je tokom ljeta, uz slabiji izvoz i potrošnju, te probleme u transportu i industriji zbog suše, navodi Bundesbanka u redovnom mjesečnom izvještaju.

Do kraja godine aktivnost bi trebalo da se oporavi, procjenjuju u Bundesbanci, napominjući da poslovna istraživanja signaliziraju povoljnije izglede za prerađivačku industriju, dok ulaganja u infrastrukturu podržavaju građevinski sektor.

„Oporavak će ipak zavisiti i od razvoja sukoba na Bliskom istoku, te od brzine normalizacije vodostaja na važnim plovnim putevima“, upozoravaju u Bundesbanci.

Inflacija u Njemačkoj iznosila je u avgustu 2,9 odsto, a biće još neko vrijeme povišena zbog visokih cijena goriva i drugih naftnih derivata, ali i naglog poskupljenja gasa pred početak sezone grijanja, uz rizik od prelivanja viših troškova energije na druge sektore privrede.

Cijene energije mogle bi još da rastu

Cijene energije mogle bi snažno da rastu još neko vrijeme, napominju u Bundesbanci, ističući da podaci iz najnovijih terminskih ugovora upućuju na zaključak da će se trenutno „izuzetno“ velika razlika između cijena nafte i derivata veoma postepeno smanjivati.

U takvim uslovima, niske zalihe derivata i gasa predstavljaju faktore rizika koji bi mogli još više da raspire inflaciju, upozoravaju.

Osim toga, očekuje se da će reforme zdravstvenog sistema, koje stupaju na snagu početkom 2027. godine, zajedno sa ovogodišnjim izmjenama propisa o snabdijevanju apoteka, privremeno povećati inflaciju u prvoj polovini naredne godine za gotovo pola procentnog poena.

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Tagovi :

Njemačka

Inflacija

ekonomija

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