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Lavrov: Zapad nastavlja napore da kontroliše medijski prostor

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21.09.2026 14:17

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Zapadne zemlje nastavljaju napore da dominiraju globalnim informacionim prostorom i potiskuju glasove koji im se ne dopadaju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Vidimo da Zapad ne odustaje od pokušaja da preuzme kontrolu nad globalnim informacionim prostorom - on potiskuje svako neslaganje, blokira nepoželjne medije i progoni nepoželjne novinare", rekao je Lavrov u video-obraćanju učesnicima medijskog foruma posvećenog 65. godišnjici Organizacije novinskih agencija Azije i Pacifika.

On je naglasio da medijska manipulacija neće biti moguća u budućnosti, jer raste globalna potražnja za pouzdanim i objektivnim informacijama, kao i interesovanje za raznolikost mišljenja, kultura i tradicija.

Rusija će nastaviti odlučno da brani slobodu mišljenja i govora, kao i vrijednosti nepristrasnog novinarstva, dodao je Lavrov, prenosi Srna

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Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Moskva

mediji

Zapad

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