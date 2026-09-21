Lavrov: Zapad nastavlja napore da kontroliše medijski prostor

Zapadne zemlje nastavljaju napore da dominiraju globalnim informacionim prostorom i potiskuju glasove koji im se ne dopadaju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Vidimo da Zapad ne odustaje od pokušaja da preuzme kontrolu nad globalnim informacionim prostorom - on potiskuje svako neslaganje, blokira nepoželjne medije i progoni nepoželjne novinare", rekao je Lavrov u video-obraćanju učesnicima medijskog foruma posvećenog 65. godišnjici Organizacije novinskih agencija Azije i Pacifika.

On je naglasio da medijska manipulacija neće biti moguća u budućnosti, jer raste globalna potražnja za pouzdanim i objektivnim informacijama, kao i interesovanje za raznolikost mišljenja, kultura i tradicija.

Rusija će nastaviti odlučno da brani slobodu mišljenja i govora, kao i vrijednosti nepristrasnog novinarstva, dodao je Lavrov, prenosi Srna