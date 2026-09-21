Umro je šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum

Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je u ponedjeljak ujutru, saopštile su vlasti Dubaija.

„Dvor je proglasio desetodnevnu zvaničnu žalost u Dubaiju, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja, počev od danas, u ponedjeljak“, navodi se u saopštenju Kancelarije za medije Dubaija (Dubai Media Office).

Vladar Dubaija Mohamed bin Rašid Al Maktum oglasio se na društvenoj mreži Iks (X) i odao počast svom bratu.

„Neka ti se Bog smiluje, moj brate... Pridružio si se velikom i plemenitom Gospodaru... Nema te pred našim očima, ali si i dalje u našim molitvama i srcima“, napisao je.

The Court of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, mourns the passing of the late Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum this morning, Monday. The Court has declared a ten-day period of official mourning… pic.twitter.com/lJxaYxM7BX — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 21, 2026

Najmlađi sin šeika Rašida

Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum bio je sin bivšeg vladara Dubaija, šeika Rašida bin Saeda Al Maktuma, koji je vladao emiratom od 1958. godine do smrti 1990. godine.

Bio je četvrti i najmlađi sin šeika Rašida i mlađi brat aktuelnog vladara Dubaija.

Obavljao je funkciju zamjenika načelnika policije i javne bezbjednosti Dubaija. Diplomirao je na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Šeik Ahmed je decenijama bio uključen u sport, posebno fudbal, konjičke trke i vodene sportove. Dugi niz godina bio je na čelu kluba Al Vasl (Al-Wasl).

Imao je i važnu ulogu u razvoju konjičkih trka u Dubaiju, uključujući hipodrom Džebel Ali.

Kada je riječ o vodenim sportovima, doprinio je osnivanju Međunarodnog pomorskog kluba Dubaija (Dubai International Marine Club).

(Telegraf)