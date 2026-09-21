Hladna poruka iz Kremlja o kraju rata: "Nema nikakvog napretka, nastavljamo vojnu operaciju"

U procesu rješavanja sukoba u Ukrajini zasad nije ostvaren nikakav napredak, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje agencije TASS.

Prema njegovim riječima, Rusija se nada da će trilateralni pregovori o Ukrajini biti obnovljeni.

Peskov je istovremeno tvrdio da su masovni ukrajinski napadi tokom izbora u Rusiji imali za cilj ometanje glasanja, ali da nisu proizveli željeni efekat.

Putin će razgovarati sa liderima poslaničkih grupa

Ruski predsjednik Vladimir Putin planira da se sastane sa liderima poslaničkih grupa, dok će Kremlj naknadno objaviti u kom formatu će razgovori biti održani.

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"Naravno, on to radi svaki put. Blagovremeno ćemo vas obavijestiti o formatu u kojem će sastanak ovog puta biti održan", rekao je Peskov.

Kremlj optužio Kijev za pokušaj ometanja izbora

Peskov je izjavio da su masovni ukrajinski napadi tokom izbora u Rusiji bili usmjereni na ometanje glasanja, ali da u tome nisu uspjeli.

"To je sabotaža. To je ujedno bio pokušaj da se ovi izbori poremete. Nije imao nikakav efekat", rekao je portparol Kremlja.

Ukrajinska strana se u tekstu agencije TASS nije izjasnila o ovim optužbama.

"Nema nikakvog napretka"

Rusija je i dalje otvorena za obnavljanje trilateralnih pregovora o Ukrajini, naveo je Peskov.

"Nadamo se da ćemo na kraju krenuti ka obnavljanju trilateralnih pregovora", kazao je on.

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Na pitanje da li je u međuvremenu ostvaren napredak ka rešavanju sukoba, Peskov je kratko odgovorio:

"Ne, nije bilo nikakvog napretka."

On je dodao da Rusija nastavlja ono što naziva "specijalnom vojnom operacijom" kako bi ostvarila postavljene ciljeve.

"Kada je riječ o napretku ka obnavljanju trilateralnih razgovora, mi smo otvoreni. Da, nastavljamo specijalnu vojnu operaciju i naši vojnici rade na ostvarivanju ciljeva koji su postavljeni", rekao je Peskov.

Kremlj kritikovao odnos Bijele kuće prema novinarima

Portparol ruskog predsjednika izjavio je da Kremlj sarađuje sa svim novinarima i da Rusija, za razliku od Bijele kuće, ne ograničava pristup medijima.

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"Mi radimo sa svim novinarima. Takva praksa ovde ne postoji", kazao je Peskov.

Prema njegovim rečima, način na koji američke vlasti postupaju prema domaćim medijima predstavlja unutrašnje pitanje Sjedinjenih Američkih Država u koje se Rusija ne meša.

"Način na koji Amerikanci postupaju prema svojim medijima nije naša stvar. Mi se time ne bavimo, kao što ne volimo ni kada se drugi mešaju u naše poslove", rekao je Peskov, prenio je TASS.

Saradnja Rusije i Kine

Peskov je ocijenio da se saradnja Rusije i Kine u oblasti informisanja razvija veoma pozitivno i na različitim nivoima.

"Saradnja Rusije i Kine razvija se veoma pozitivno. U nju su uključeni naši vodeći mediji i medijske kompanije, kao i predsjednička administracija i Ministarstvo spoljnih poslova. Saradnja u oblasti informisanja odvija se veoma dobro", rekao je on.

"Informacioni ratovi će se samo pojačavati"

Peskov je upozorio da se svjetske novinske agencije suočavaju sa izazovima bez presedana u vreme velikih globalnih promena.

"Svjetske novinske agencije suočavaju se sa izazovima bez presedana. Sa jedne strane, moraju da prate izuzetno brz tehnološki razvoj, a sa druge da se nose sa posljedicama međunarodnih promjena", rekao je portparol Kremlja.

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On je ocijenio da čitav svijet prolazi kroz veoma težak period u kojem se istovremeno mijenjaju globalna ekonomija, politički i informacioni sistem, kao i međunarodni odnosi.

Prema njegovim riječima, novinske agencije danas obavljaju jednu od najvažnijih funkcija jer se bore protiv laži u vrijeme informacionih ratova i lažnih vijesti.

"Upravo tu novinske agencije imaju veoma važnu, čak presudnu ulogu. One se bore protiv laži koje se redovno šire globalnim informacionim tokovima", naveo je Peskov.

On je zaključio da lažne vijesti i informacioni ratovi neće nestati, već da će postajati sve intenzivniji.

"Očigledno je da svi ovi informacioni ratovi i lažne vesti neće uskoro nestati. Oni će nastaviti da se razvijaju i šire", rekao je Peskov.