Za Amira Pašića Faću predložene mjere zabrane

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Opštinskom sudu određivanje mjera zabrane Amiru Pašiću Faći, kojeg sumnjiče za krivična djela psihičko nasilje i ugrožavanje bezbjednosti.

"Predložena je zabrana sastajanja i približavanja na 100 metara i komunikacija na bilo koji drugi način prema oštećenima. Takođe, predloženo je da se osumnjičenom odredi obavezno javljanje nadležnoj PU jednom sedmično", saopšteno je iz Tužilaštva.

Pašić je uhapšen nakon prijave načelnika Novog Sarajeva Benjamine Karić za psihičko zlostavljanje.