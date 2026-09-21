Drvo usmrtilo 88-godišnjeg Zvorničanina

Autor:Ognjen Matavulj
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Zvorničanin J.A. (88) poginuo je juče tokom sječe šume kada je na njega palo drvo.
Tragediju je policiji prijavio sin stradalog.
”Policiji je oko 11.20 časova prijavljeno da je na području Zvornika prilikom sječe šume stradao 88-godišnji J.A. Izvršen je uviđaj, a smrt je konstatovao mrtvozornik Doma zdravlja Zvornik”, navode u PU Zvornik.
O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti nesreće.
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