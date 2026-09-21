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Odvezao automobil na popravku, pa ga nije dobio nazad: Pronašao ga na tehničkom pregledu

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21.09.2026 12:27

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Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

Protiv 33-godišnjeg muškarca podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je počinio prevaru i krivotvorenje isprava, saopštila je riječka policija.

On se sumnjiči da je u dva odvojena slučaja, povezana sa automobilima, oštetio vlasnike za ukupno oko 7.500 evra.

Automobil zadržao nakon popravke

Prvi slučaj dogodio se u novembru prošle godine, kada je 42-godišnjak predao vozilo svoje firme osumnjičenom na popravku. Međutim, automobil mu nakon toga nije vraćen.

Vlasnik ga je pronašao tek krajem avgusta ove godine na jednoj stanici za tehnički pregled u Rijeci, gdje je saznao i da je račun njegove firme krivotvoren.

Krivotvorio potpis i prodao tuđi automobil

Policija 33-godišnjaka sumnjiči i da je od početka marta do sredine jula ove godine krivotvorio potpis 44-godišnjaka na dokumentaciji za prodaju putničkog automobila riječkih registarskih oznaka.

To vozilo je zatim prodao 54-godišnjaku za 6.000 evra. Kupac, koji nije znao za prevaru, registrovao je automobil na svoje ime.

Vozilo je tokom istrage privremeno oduzeto.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je prijavljen nadležnom državnom tužilaštvu, prenosi Indeks

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Tagovi :

Tehnički pregled automobila

Popravka automobila

Automobil

Krađa

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