Od ponoći u Hrvatskoj dizel skuplji za šest, benzin za jedan cent po litri

Nakon intervencije Vlade u Hrvatskoj će od ponoći benzin biti skuplji jedan, a dizel šest ceni za litar.

Benzinsko gorivo prodavaće se po cijeni od 1,74 evra za litar, a dizel će koštati 1,91 evro za litar.

Najviše će poskupiti plavi dizel, za čak 10 centi i prodavaće se po po cijeni od 1,50 evra za litar.

Tečni plin za spremnike koštaće 1,41 evra po kilogramu, što je poskupljenje od tri centa, a u bocama će se prodavati po 1,99 evra za kilogram, što je poskupljenje od četiri centi po kilogramu.

Nove cijene će važiti u narednih sedam dana od ponoći, saopšteno je iz Vlade, prenosi Tanjug.