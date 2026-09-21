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Od ponoći u Hrvatskoj dizel skuplji za šest, benzin za jedan cent po litri

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21.09.2026 11:03

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Nakon intervencije Vlade u Hrvatskoj će od ponoći benzin biti skuplji jedan, a dizel šest ceni za litar.

Benzinsko gorivo prodavaće se po cijeni od 1,74 evra za litar, a dizel će koštati 1,91 evro za litar.

Najviše će poskupiti plavi dizel, za čak 10 centi i prodavaće se po po cijeni od 1,50 evra za litar.

Tečni plin za spremnike koštaće 1,41 evra po kilogramu, što je poskupljenje od tri centa, a u bocama će se prodavati po 1,99 evra za kilogram, što je poskupljenje od četiri centi po kilogramu.

Nove cijene će važiti u narednih sedam dana od ponoći, saopšteno je iz Vlade, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

gorivo

Hrvatska

poskupljenje

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