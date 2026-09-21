Od ponoći u Hrvatskoj dizel skuplji za šest, benzin za jedan cent po litri

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nakon intervencije Vlade u Hrvatskoj će od ponoći benzin biti skuplji jedan, a dizel šest ceni za litar.
Benzinsko gorivo prodavaće se po cijeni od 1,74 evra za litar, a dizel će koštati 1,91 evro za litar.
Najviše će poskupiti plavi dizel, za čak 10 centi i prodavaće se po po cijeni od 1,50 evra za litar.
Tečni plin za spremnike koštaće 1,41 evra po kilogramu, što je poskupljenje od tri centa, a u bocama će se prodavati po 1,99 evra za kilogram, što je poskupljenje od četiri centi po kilogramu.
Nove cijene će važiti u narednih sedam dana od ponoći, saopšteno je iz Vlade, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
18 h0
Ekonomija
22 h0
Društvo
1 d0
Ekonomija
1 d0
Region
2 h0
Region
13 h0
Region
19 h0
Region
19 h0
Najnovije
Najčitanije
11
33
11
30
11
29
11
24
11
23
Trenutno na programu