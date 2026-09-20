Otac preminuo u nesreći u Sloveniji, sin teško povrijeđen

Autor:ATV redakcija
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Muškarac star 44 godine stradao je u nesreći koja se dogodila na vodopadu Savica u Sloveniji, a njegov sedmogodišnji sin zadobio je teške povrede, saopštila je danas Policijska uprava Kranj.
U subotu popodne četvoročlana porodica iz inostranstva posjetila je vodopad Savica, a sedmogodišnjak se udaljio od odmorišta i pao u provaliju, prenijela je Radio-televizija Slovenije.
Kada se začula vriska djeteta, otac je pokušao da ga pronađe, ali je upao u korito rijeke Savice, gdje je preminuo od teških tjelesnih povreda.
Spasioci su pronašli povrijeđenog dječaka, koji je helikopterom prevezen u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, prenosi Tanjug.
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