Otac preminuo u nesreći u Sloveniji, sin teško povrijeđen

Muškarac star 44 godine stradao je u nesreći koja se dogodila na vodopadu Savica u Sloveniji, a njegov sedmogodišnji sin zadobio je teške povrede, saopštila je danas Policijska uprava Kranj.

U subotu popodne četvoročlana porodica iz inostranstva posjetila je vodopad Savica, a sedmogodišnjak se udaljio od odmorišta i pao u provaliju, prenijela je Radio-televizija Slovenije.

Kada se začula vriska djeteta, otac je pokušao da ga pronađe, ali je upao u korito rijeke Savice, gdje je preminuo od teških tjelesnih povreda.

Spasioci su pronašli povrijeđenog dječaka, koji je helikopterom prevezen u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, prenosi Tanjug.