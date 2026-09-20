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Otac preminuo u nesreći u Sloveniji, sin teško povrijeđen

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20.09.2026 16:18

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Muškarac star 44 godine stradao je u nesreći koja se dogodila na vodopadu Savica u Sloveniji, a njegov sedmogodišnji sin zadobio je teške povrede, saopštila je danas Policijska uprava Kranj.

U subotu popodne četvoročlana porodica iz inostranstva posjetila je vodopad Savica, a sedmogodišnjak se udaljio od odmorišta i pao u provaliju, prenijela je Radio-televizija Slovenije.

Kada se začula vriska djeteta, otac je pokušao da ga pronađe, ali je upao u korito rijeke Savice, gdje je preminuo od teških tjelesnih povreda.

Spasioci su pronašli povrijeđenog dječaka, koji je helikopterom prevezen u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Slovenija

Policija

Ljubljana

Vodopad Savica

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