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Dodik obišao porodicu Sredić koja se vratila u Omarsku iz Njemačke

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20.09.2026 16:57

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Додик обишао породицу Средић која се вратила у Омарску из Њемачке
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik obišao je porodicu Sredić, koja se iz Njemačke vratila u Omarsku.

- Radost i slavlje u kući porodice Sredić, koja se iz Njemačke vratila u Omarsku. Moja neizmjerna sreća u zagrljaju kumčeta i njene sestre, kojoj je danas rođendan. Zbog osmijeha ovih anđela vrijedjelo je boriti se sve ove godine - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

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Milorad Dodik

Omarska

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