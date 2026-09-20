Dodik obišao porodicu Sredić koja se vratila u Omarsku iz Njemačke

Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik obišao je porodicu Sredić, koja se iz Njemačke vratila u Omarsku.

- Radost i slavlje u kući porodice Sredić, koja se iz Njemačke vratila u Omarsku. Moja neizmjerna sreća u zagrljaju kumčeta i njene sestre, kojoj je danas rođendan. Zbog osmijeha ovih anđela vrijedjelo je boriti se sve ove godine - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks. Radost i slavlje u kući porodice Sredić, koja se iz Njemačke vratila u Omarsku.

Moja neizmjerna sreća u zagrljaju kumčeta i njene sestre, kojoj je danas rođendan.

Zbog osmijeha ovih anđela vrijedjelo je boriti se sve ove godine. pic.twitter.com/ipVgGed15d — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 20, 2026

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