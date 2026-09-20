Dodik: Imaćemo 35 poslanika, slavićemo pobjede Minića i Cvijanović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je uvjeren da će SNSD i oni koji ih podržavaju 4. oktobra slaviti pobjedu kandidata za predsjednika Republike Srpske Save Minića i kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, kao i da će imati 35 poslanika u Narodnoj skupštini, a sa koalicionim partnerima dvotrećinsku većinu ili će joj biti blizu.

Dodik je izrazio uvjerenje da će vrlo brzo poslije izbora biti formirana nova Vlada Republike Srpske sa premijerom i ministrima unutrašnjih poslova iz SNSD-a, prenosi Srna.

"Poslije pobjede s tim kapitalom ćemo otići od naših prijatelja u svijet i sa podrškom naroda staviti na sto naše prijedloge i zatražiti njihovu pomoć", izjavio je Dodik za Politiku.

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Govoreći o političkoj sceni u Republici Srpskoj, on je ocijenio da ovakva opozicija nije potrebna Srpskoj, jer vlast nema s kim da vodi debatu pošto je opozicija prepoznatljiva po međusobnim razmiricama i po tome što njih zanima samo ko će biti drugi iza SNSD-a i da se ne štede u borbi za tu poziciju.

"Nasuprot tome, naša stranka je jedna od najkomapaktnijih na Balkanu. Narod razumije da je Zapad obećao Bošnjacima razgradu Dejtonskog sporazuma i razumije našu posvećenost da to ne dozvolimo. Zato nam i daje povjerenje. Svi mi skupa shvatamo da bez Republike Srpske ne bismo imali slobodu, niti bismo ovdje živjeli", rekao je Dodik.

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Prema njegovoj ocjeni, Republika Srpska je uspjela da sačuva ekonomiju u nemogućim uslovima i njeno rukovodstvo pravi dugoročne strategije dok drugi galame.

"Pogledajte naše liste i videćete dominantnu srednju generaciju. Na mjesta u partiji dolaze ljudi koji razumiju novo vrijeme i nove tehnologije, ali su primarno patriote", rekao je Dodik.

Za to vrijeme, kako kaže, opozicija svoju politiku svodi na priče poput one o krađi glasova, iako rezultat SNSD-a i vladajuće koalicije bude veći kada se ponove izbori.