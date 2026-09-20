Logo

Dodik: Imaćemo 35 poslanika, slavićemo pobjede Minića i Cvijanović

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.09.2026 12:30

Komentari:

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je uvjeren da će SNSD i oni koji ih podržavaju 4. oktobra slaviti pobjedu kandidata za predsjednika Republike Srpske Save Minića i kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, kao i da će imati 35 poslanika u Narodnoj skupštini, a sa koalicionim partnerima dvotrećinsku većinu ili će joj biti blizu.

Dodik je izrazio uvjerenje da će vrlo brzo poslije izbora biti formirana nova Vlada Republike Srpske sa premijerom i ministrima unutrašnjih poslova iz SNSD-a, prenosi Srna.

"Poslije pobjede s tim kapitalom ćemo otići od naših prijatelja u svijet i sa podrškom naroda staviti na sto naše prijedloge i zatražiti njihovu pomoć", izjavio je Dodik za Politiku.

Блануша Божовић

Republika Srpska

Zašto Blanuša i Božović ćute na progon Srba u FBiH?

Govoreći o političkoj sceni u Republici Srpskoj, on je ocijenio da ovakva opozicija nije potrebna Srpskoj, jer vlast nema s kim da vodi debatu pošto je opozicija prepoznatljiva po međusobnim razmiricama i po tome što njih zanima samo ko će biti drugi iza SNSD-a i da se ne štede u borbi za tu poziciju.

"Nasuprot tome, naša stranka je jedna od najkomapaktnijih na Balkanu. Narod razumije da je Zapad obećao Bošnjacima razgradu Dejtonskog sporazuma i razumije našu posvećenost da to ne dozvolimo. Zato nam i daje povjerenje. Svi mi skupa shvatamo da bez Republike Srpske ne bismo imali slobodu, niti bismo ovdje živjeli", rekao je Dodik.

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica upitao Savić Banjac: Zašto Stanivuković nije demantovao dogovor sa Dodikom?

Prema njegovoj ocjeni, Republika Srpska je uspjela da sačuva ekonomiju u nemogućim uslovima i njeno rukovodstvo pravi dugoročne strategije dok drugi galame.

"Pogledajte naše liste i videćete dominantnu srednju generaciju. Na mjesta u partiji dolaze ljudi koji razumiju novo vrijeme i nove tehnologije, ali su primarno patriote", rekao je Dodik.

Za to vrijeme, kako kaže, opozicija svoju politiku svodi na priče poput one o krađi glasova, iako rezultat SNSD-a i vladajuće koalicije bude veći kada se ponove izbori.

Чарапе Ратко Младић

Srbija

Čarape sa likom Ratka Mladića proizvodile se u Turskoj, reagovalo ministarstvo

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

nsrs

Savo Minić

Željka Cvijanović

Izbori 2026

Komentari (5)

Više iz rubrike

Додик био кум освештања обновљене Задужбине митрополита Георгија Николајевића

Republika Srpska

Dodik u Gradišci: Čuvamo svoju vjeru, tradiciju i srpski identitet

1 h

0
в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Republika Srpska

Šobot: UKC i nova trebinjska bolnica radiće na obezbjeđivanju stanova za mladi kadar

1 h

1
Иницијатива о проглашењу Бањалуке главним градом и Пала пријестоницом

Republika Srpska

Inicijativa o proglašenju Banjaluke glavnim gradom i Pala prijestonicom

1 h

0
Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Intenzivno razvijamo Srpsku, a samim tim i Brčko Distrikt

2 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Osveštan Hram Hrista Spasitelja u Donjem Breziku

13

30

Tragedija u komunalnom: Mladi Tomislav preminuo nakon nesreće na poslu

13

20

Napadnut Peter Mađar, objavljen snimak

13

14

Rekordna cijena dizela u Francuskoj: Na pojedinim pumpama litar košta 2,9 evra!

13

11

Pljačkaš kafića umjesto novca odnio tortu i sladoled

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima