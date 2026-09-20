Pljačkaš kafića umjesto novca odnio tortu i sladoled

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Provalnik sa očiglednim nedostatkom šećera upao je u kafić u Njemačkoj, ali umjesto da opljačka kasu, lopov je odnio tortu i dva pakovanja sladoleda, saopštila je lokalna policija.
Provala se dogodila u subotu u 2.30 časova ujutru pored parka u gradu Bad Zalcuflen, u pokrajini Sjeverna Rajna - Vestfalija.
Istražioci tragaju za počiniocem i ne znaju šta je njegov motiv, prenijela je agencija DPA.
"Još ne znamo da li je namjerno ciljao na slatki plijen ili je tokom pljačke malo ogladnio", rekao je portparol policije, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
42 min0
Svijet
57 min6
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
31
13
30
13
20
13
14
13
11
Trenutno na programu