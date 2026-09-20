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Pljačkaš kafića umjesto novca odnio tortu i sladoled

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20.09.2026 13:11

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торта торте слаткиши десерт
Foto: Pexel/ Sarah Films

Provalnik sa očiglednim nedostatkom šećera upao je u kafić u Njemačkoj, ali umjesto da opljačka kasu, lopov je odnio tortu i dva pakovanja sladoleda, saopštila je lokalna policija.

Provala se dogodila u subotu u 2.30 časova ujutru pored parka u gradu Bad Zalcuflen, u pokrajini Sjeverna Rajna - Vestfalija.

Istražioci tragaju za počiniocem i ne znaju šta je njegov motiv, prenijela je agencija DPA.

"Još ne znamo da li je namjerno ciljao na slatki plijen ili je tokom pljačke malo ogladnio", rekao je portparol policije, prenosi Srna

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kolač

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Provala

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