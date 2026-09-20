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Najavio kandidaturu za predsjednika Austrije i izjavio: BiH treba da ide u NATO, bombardovanje Beograda opravdano

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20.09.2026 12:34

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Најавио кандидатуру за предсједника Аустрије и изјавио: БиХ треба да иде у НАТО, бомбардовање Београда оправдано
Foto: Printscreen/X

Promoter nove mape BiH Ginter Felinger najavio je kandidaturu za predsjednika Austrije i poručio da BiH treba da postane dio EU i NATO, i da je bombardovanje Beograda bilo opravdano, poredeći taj čin savezničkim bombardovanjem nacističkih uporišta u Drugom svjetskom ratu.

"Diplomate ne rade dobar posao. Imamo rat u Evropi i nismo riješili probleme na Balkanu. Odlučio sam da iskoristim svoje iskustvo ekonomiste da govorim javno u cilju pokretanja diplomatske akcije da imamo napredak na Balkanu. Nisam srećan što je BiH zaglavljena i ne priključuje se Evropskoj uniji i NATO. Onda državljani BiH dođu u Beč. Dobrodošli su, primili smo ih hiljade jer situacija u BiH nije dobra. Ali volio bih da oni budu srećni u BiH i da tamo ostanu. Imam konkretne prijedloge i direktan sam. BiH treba da bude dio EU i da bude član NATO", rekao je Felinger.

Гинтер Фелингер

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Austrijski aktivista našoj javnosti poznat je po brojnim provokacijama koje se tiču NATO bombardovanja Srbije, kao i sramnom zahtjevu da se ukloni spomenik žrtvama, jer, po njegovim riječima, predstavlja "mrsko izvrtanje činjenica".

Nova mapa BiH

Federalni mediji sa oduševljenjem su prihvatili novu mapu BiH koju je promovisao Felinger. Njome je predviđeno ukidanje entiteta i formiranje 10 regija, što je prihvaćeno i od strane Hrvatskog narodnog vijeća, a Felinger je pozvan da govori za federalne medije.

"Dosta građana BiH živi u Austriji, znate da mi imamo devet saveznih država. To je takva organizacija. Mi smo fokusirani na razvoj ekonomskih i društvenih politika. Sve to se vodi na saveznom nivou, dok savezne države se brave drugom vrstom politika na nižem nivou", objašnjavao je Felinger.

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Tagovi :

Ginter Felinger

NATO bombardovanje

Beograd

Austrija

NATO

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