Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

Po ko zna koji put do sada srbomrzac iz Austrije Ginter Felinger zaziva da stranci bombarduju Srbe.

Malo mu je bilo srpske krvi u zločinačkim akcijama NATO pa bi opet da ubija srpsku djecu.

Naravno, kao i svaki put do sada, i ovaj je izmislio određenu priču - a to je da bi neko u Srpskoj mogao upotrijebiti nasilje.

"Ako Dodik upotrijebi nasilje tokom ponovljenih izbora, nadam se da će NATO i Amerika obezbijediti vatrenu moć da odbrani pravdu", napisao je ovaj širitelj mržnje protiv Srba na mreži Iks.

"Bombe za pravdu. Sloboda bazirana na američkoj vatrenoj moći", nastavio je dalje.

Propagandista je umislio nekakvo nasilje, očigledno smatrajući da je pravo glasa koje će slobodni ljudi ostvariti nasilje.

Očigledno mu smeta to što Republika Srpska ne dozvoljava da joj drugi, pa i njegova Austrija koja je u prošlosti ovdje ubila na stotine hiljada Srba, nameću lidere.

Na kraju je ta ista Austrija poražena, i to upravo pravdom, a to je ono što vjerovatno Gintera i boli.

Smeta mu i to što su Srbi slobodni, čak i bez ičije "vatrene moći".

Možda baš zato i toliko spominje te dvije riječi - sloboda i pravda - jer ni o jednoj ne zna ništa.