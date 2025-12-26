Logo
Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

26.12.2025

13:59

Србомрзац Гинтер Фелингер би опет да бомбардује Србе
Foto: X/@GunterFehlinger

Po ko zna koji put do sada srbomrzac iz Austrije Ginter Felinger zaziva da stranci bombarduju Srbe.

Malo mu je bilo srpske krvi u zločinačkim akcijama NATO pa bi opet da ubija srpsku djecu.

Naravno, kao i svaki put do sada, i ovaj je izmislio određenu priču - a to je da bi neko u Srpskoj mogao upotrijebiti nasilje.

ЦИК

BiH

CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a

"Ako Dodik upotrijebi nasilje tokom ponovljenih izbora, nadam se da će NATO i Amerika obezbijediti vatrenu moć da odbrani pravdu", napisao je ovaj širitelj mržnje protiv Srba na mreži Iks.

"Bombe za pravdu. Sloboda bazirana na američkoj vatrenoj moći", nastavio je dalje.

Propagandista je umislio nekakvo nasilje, očigledno smatrajući da je pravo glasa koje će slobodni ljudi ostvariti nasilje.

Očigledno mu smeta to što Republika Srpska ne dozvoljava da joj drugi, pa i njegova Austrija koja je u prošlosti ovdje ubila na stotine hiljada Srba, nameću lidere.

Милорад Додик

BiH

Nema krivičnog djela: Tužilaštvo neće pokretati istragu protiv Dodika

Na kraju je ta ista Austrija poražena, i to upravo pravdom, a to je ono što vjerovatno Gintera i boli.

Smeta mu i to što su Srbi slobodni, čak i bez ičije "vatrene moći".

Možda baš zato i toliko spominje te dvije riječi - sloboda i pravda - jer ni o jednoj ne zna ništa.

