Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

Izvor:
ATV
26.12.2025
13:59
Komentari:2
Po ko zna koji put do sada srbomrzac iz Austrije Ginter Felinger zaziva da stranci bombarduju Srbe.
Malo mu je bilo srpske krvi u zločinačkim akcijama NATO pa bi opet da ubija srpsku djecu.
Naravno, kao i svaki put do sada, i ovaj je izmislio određenu priču - a to je da bi neko u Srpskoj mogao upotrijebiti nasilje.
BiH
CIK dobio žalbe od SNSD-a i SDS-a
"Ako Dodik upotrijebi nasilje tokom ponovljenih izbora, nadam se da će NATO i Amerika obezbijediti vatrenu moć da odbrani pravdu", napisao je ovaj širitelj mržnje protiv Srba na mreži Iks.
"Bombe za pravdu. Sloboda bazirana na američkoj vatrenoj moći", nastavio je dalje.
Propagandista je umislio nekakvo nasilje, očigledno smatrajući da je pravo glasa koje će slobodni ljudi ostvariti nasilje.
Očigledno mu smeta to što Republika Srpska ne dozvoljava da joj drugi, pa i njegova Austrija koja je u prošlosti ovdje ubila na stotine hiljada Srba, nameću lidere.
BiH
Nema krivičnog djela: Tužilaštvo neće pokretati istragu protiv Dodika
Na kraju je ta ista Austrija poražena, i to upravo pravdom, a to je ono što vjerovatno Gintera i boli.
Smeta mu i to što su Srbi slobodni, čak i bez ičije "vatrene moći".
Možda baš zato i toliko spominje te dvije riječi - sloboda i pravda - jer ni o jednoj ne zna ništa.
If Dodik uses violence during recall elections 2026 to protect his placeholders Karan stolen victory as President of socalled RepublikaSrpska of Bosnia — Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) December 26, 2025
I hope that @USAmbNATO @euforbih @OHR_BiH @POTUS @USNavy will provide the neccessary firepower to defend justice and fair… https://t.co/iGgt8ljaLC
Srbija
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Nauka i tehnologija
3 h0
Najnovije
Najčitanije
16
55
16
36
16
32
16
28
16
24
Trenutno na programu