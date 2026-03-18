Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

Foto: pexels/Andrea Piacquadio

Umor, razdražljivost i manjak energije mogu da ukazuju na nedostatak jednog vitamina B, koji učestvuje u radu mozga, stvaranju energije i imunitetu, a rijetko se provjerava.

Iako postoji čak osam vitamina iz B grupe, neki su uvek u centru pažnje. Tako se vitamin B12 često ističe zbog svoje uloge u očuvanju zdravlja krvi i nerava, dok vitamin B6, poznat i kao piridoksin, često ostaje u senci.

Kao i većina vitamina B grupe, vitamin B6 je esencijalan, što znači da organizam ne može sam da ga stvara, već mora da se unosi hranom. Zato je važno zapitati se da li ga unosite dovoljno, naročito ako ste iz zdravstvenih ili religioznih razloga smanjili unos određenih namirnica.

Za šta je važan vitamin B6

Vitamin B6 učestvuje u više od 100 enzimskih reakcija u organizmu. Ima važnu ulogu u razgradnji proteina, ugljenih hidrata i masti, čime doprinosi stvaranju energije, izgradnji mišića i obavljanju brojnih vitalnih funkcija.

Osim toga, vitamin B6:

  • doprinosi pravilnom radu imunog sistema
  • učestvuje u stvaranju neurotransmitera, uključujući serotonin i dopamin
  • pomaže u stvaranju hemoglobina, proteina koji prenosi kiseonik u crvenim krvnim zrncima
  • učestvuje u stvaranju neurotransmitera, uključujući serotonin i dopamin

Da li je nedostatak čest problem?

Jedno istraživanje objavljeno u časopisu Nutrients pokazalo je da gotovo 13 odsto odraslih u SAD ima nedovoljan nivo vitamina B6, meren kroz njegov biološki aktivan oblik u krvi.

Istraživači su primjetili da osobe sa nižim nivoima ovog vitamina mogu da imaju nešto veći rizik od smrtnog ishoda, ali naglašavaju da ove rezultate treba posmatrati u širem kontekstu. Riječ je često o ljudima koji se generalno ne hrane kvalitetno, pa se ne može zaključiti da je isključivo manjak vitamina B6 uzrok problema.

Kako da obezbjedite dovoljan unos

Najbogatiji izvori vitamina B6 su riba, mliječni proizvodi i živinsko meso, ali se on nalazi i u mahunarkama, orašastim plodovima, kao i u mnogim vrstama voća i povrća.

Dobri izvori vitamina B6

Preporučeni dnevni unos za odrasle od 19 do 50 godina iznosi 1,3 miligrama. Nakon 51. godine potrebe rastu na 1,7 miligrama za muškarce i 1,5 miligrama za žene.

Vitamin B6 možete uneti kroz sledeće namirnice:

  • leblebije (1 šolja) – oko 1,1 miligrama
  • losos (85 grama) – oko 0,6 miligrama
  • pileća prsa (85 grama) – oko 0,5 miligrama
  • kuvani krompir (1 šolja) – oko 0,4 miligrama
  • banana (srednja) – oko 0,4 miligrama
  • paradajz sos (1 šolja) – oko 0,4 miligrama
  • mladi sir (1 šolja) – oko 0,2 miligrama
  • bulgur (1 šolja) – oko 0,2 miligrama
  • pečena bundeva (pola šolje) – oko 0,2 miligrama
  • orašasti plodovi (30 g) – oko 0,1 miligrama
  • spanać (pola šolje) – oko 0,1 miligrama
  • lubenica (1 šolja) – oko 0,1 miligrama

Ako se hranite raznovrsno i birate sveže, minimalno prerađene namirnice, vjerovatno unosite dovoljnu količinu ovog vitamina. Ipak, sve više ljudi smanjuje unos mesa, ribe i mlečnih proizvoda, pa je važno da te namirnice zamjene kvalitetnim biljnim izvorima proteina, poput mahunarki i orašastih plodova.

Uzimanje multivitaminskih preparata može da pomogne da se obezbjedi dovoljan unos vitamina B6 i drugih vitamina B grupe, ali suplementi ne mogu da zamjene uravnoteženu ishranu, koja sadrži i brojne korisne biljne materije koje se ne nalaze u tabletama, prenosi Kurir.

