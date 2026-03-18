Objavljena odluka o imenovanju Minića i nove Vlade

18.03.2026

10:51

Објављена одлука о именовању Минића и нове Владе
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Odluka o imenovanju Save Minića za premijera Republike Srpske objavljena je danas u Službenom glasniku.

Takođe, objavljena je i odluka o izboru članova Vlade, odnosno ministara.

Пластична хирургија УКЦ-а Српске

Društvo

Podvig ljekara UKC-a Srpske: Ove operacije izvedene prvi put u BiH

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske izabrala je u utorak, 17. marta,Savu Minića za predsjednika Vlade Republike Srpske.

Ove odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Za izbor Minića glasalo je 48 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Sastav Vlade

Novu Vladu čine isti ministri koji su funkcije obavljali i u prethodnom sazivu.

bojlerr

Svijet

Nezapamćena tragedija: Otac, majka i dijete nastradali zbog kvara na bojleru

Zora Vidović je ministar finansija, Željko Budimir ministar unutrašnjih poslova, Goran Selak ministar pravde, Senka Jujić ministar uprave i lokalne samouprave, a Radenko Bubić ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Ned Puhovac je ministar trgovine i turizma, Petar Đokić ministar energetike i rudarstva, Zoran Stevanović ministar saobraćaja i veza, a Alen Šeranić ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske.

Носач Абрахам Линколн

Svijet

Iranci tvrde: Abraham Linkoln je pogođen

Borivoje Golubović je ministar prosvjete i kulture, Radan Ostojić ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Irena Ignjatović ministar porodice, omladine i sporta, Zlatan Klokić je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Bojan Vipotnik ostaje ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Anđelka Kuzmić ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a Draga Mastilović ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Službeni glasnik Srpske

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Teodorović se ispisao iz srpskog roda

2 h

12
Редовна сједница НСРС

Republika Srpska

Redovna sjednica NSRS

4 h

2
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Putevi na području Foče moraju biti riješeni

4 h

2
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Evropa izgubila značajan dio političkog i ekonomskog kapacitete

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

12

Eksplodirao meteor iznad Klivlenda

11

09

Način hodanja može da otkrije emocije kod ljudi

11

04

Hitno povučen popularni aparat: Može dovesti do strujnog udara

11

00

Biznismena ugurali u kombi: Srbi oteli milionera u Madridu

10

59

Stalno ste umorni i nervozni? Možda vam nedostaje ovaj vitamin

