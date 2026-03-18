Redovna sjednica NSRS

U Banjaluci će danas biti održana i 18. redovna sjednica parlamenta Srpske na čijem se predloženom Dnevnom redu nalazi 16 tačaka.

Biće održan aktuelni čas, a poslanici će razmatrati i Prijedlog Programa rada Parlamenta za ovu godinu.

Na Dnevnom redu je i nekoliko Zakona koji su vraćeni na ponovno odlučivanje na zahtjev vršioca dužnosti predsjednka Republike.

Riječ je o Zakonu o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, Zakonu o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika, kao i Zakonu o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.