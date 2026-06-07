Poznato zdravstveno stanje žene koja je ranjena u Banovićima

Žena inicijala A.Ć (47) koja je ranjena danas u Banovićima kada je upucana iz vatrenog oružja smještena je na Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Kako je za „Avaz“ potvrdila portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović, ova pacijentkinja se nalazi u Kliničkom centru Tuzla, na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkoljenice i abdomena.

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- Trenutno je svjesna i komunikativna – rekla je Aščerić Mujedinović za „Avaz“.

Podsjećamo, u današnjoj pucnjavi ubijen je muškarac, dok je njegova supruga ranjena. Osumnjičeni H.T. je uhapšen.