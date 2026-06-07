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Poznato zdravstveno stanje žene koja je ranjena u Banovićima

Autor:

ATV
07.06.2026 15:40

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Foto: Pexels/adrian vieriu

Žena inicijala A.Ć (47) koja je ranjena danas u Banovićima kada je upucana iz vatrenog oružja smještena je na Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Kako je za „Avaz“ potvrdila portparolka tuzlanskog UKC-a Ersija Aščerić Mujedinović, ova pacijentkinja se nalazi u Kliničkom centru Tuzla, na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkoljenice i abdomena.

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- Trenutno je svjesna i komunikativna – rekla je Aščerić Mujedinović za „Avaz“.

Podsjećamo, u današnjoj pucnjavi ubijen je muškarac, dok je njegova supruga ranjena. Osumnjičeni H.T. je uhapšen.

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Tagovi :

Banovići

pucnjava u Banovićima

povrijeđena žena

Policija

Ubistvo

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