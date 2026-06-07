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Kamion sletio sa puta: Teška nesreća na auto-putu ka Beogradu

Autor:

ATV
07.06.2026 14:56

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Teretno motorno vozilo sletjelo je danas sa kolovoza na auto-putu E-75 kod Krnjeva zbog čega je zaustavna saobraćajna traka, od petlje Velika Plana do petlje Požarevac, u smjeru ka Beogradu zatvorena za saobraćaj, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Putevi Srbije uputili su apel vozačima da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

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U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do slijetanja kamiona sa auto-puta.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Auto-put

Saobraćajna nesreća

kamion sletio sa puta

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