Kamion sletio sa puta: Teška nesreća na auto-putu ka Beogradu

Foto: MUP Srbije

Teretno motorno vozilo sletjelo je danas sa kolovoza na auto-putu E-75 kod Krnjeva zbog čega je zaustavna saobraćajna traka, od petlje Velika Plana do petlje Požarevac, u smjeru ka Beogradu zatvorena za saobraćaj, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije".

Putevi Srbije uputili su apel vozačima da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Republika Srpska Ovo su hrabri policajci koji su spasili ženu iz nabujale Drine U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do slijetanja kamiona sa auto-puta. (Telegraf.rs)

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