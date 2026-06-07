Izbori na KiM: Do 11 časova izlaznost 8,33 odsto, i dalje najveća u srpskim sredinama

Izlaznost do 11 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 8,33 odsto, a najveća izlaznost je i dalje u srpskim sredinama, u Zvečanu 21,59 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice je do 11 časova izlaznost 18,72 odsto, u Zubinom Potoku 13,99 odsto, u Novom Brdu 18,09 odsto, u Ranilugu 19,22 odsto, u Gračanici 19,18 odsto, Leposaviću 8,91 odsto, a u Štrpcu 11,29 odsto, u Klokotu 9,85 odsto, a u Partešu 11,67.

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Kada je riječ o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 11,37 odsto, u Južnoj Mitrovici 8,35, u Lipljanu 8,42 odsto, u Peći 8,06, u Podujevu 7,25, u Prizrenu 6,44, Mamuši 6,31, a najmanja izlaznost je u Dragašu i to 3,50.

Biračka mjesta biće otvorena do 19 časova.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je deset zagarantovano predstavnicima Srba.

Predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica zagarantovano je takođe deset poslaničkih mjesta, a za 100 mandata takmiče se stranke Albanaca.

Iz srpske zajednice na izborima učestvuju najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista i stranka Za slobodu, pravdu i opstanak.

Srpska lista pozvala je srpski narod na jedinstvo i navela da joj je cilj da osvoji svih deset mandata zagarantovanih Srbima kako bi štitila interese srpskog naroda.

Najviši zvaničnici Srbije takođe su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, ističući da je glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM, prenosi Tanjug.