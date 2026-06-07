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Presjek do 9 časova: Srbi masovno izlaze na birališta

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ATV
07.06.2026 10:59

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Бирач потписује изборни документ на бирачком мјесту за пријевремене парламентарне изборе, треће у посљедњих 18 месеци, у сјеверном дијелу етнички подијељеног града Митровице, у којем доминирају Срби, на Косову, у недјељу, 7. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dejan Simicevic

Izlaznost do 9 časova na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija je 2,99 odsto, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama, u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice čak 10,67 odsto, pokazuju podaci centralne izborne komisije (CIK) u Prištini.

Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u Zvečanu je do 9 časova izlaznost 10,13 odsto, u Zubinom Potoku 6,06 odsto, u Novom Brdu 7,23 odsto, u Ranilugu 6,19 odsto, u Gračanici 5,43 odsto, Leposaviću 3,55 odsto, a u Štrpcu 3,94 odsto, prenosi Tan‌jug.

Kada je riječ o albanskim sredinama, u Prištini je izlaznost 4,07 odsto, u Južnoj Mitrovici 3,09, u Lipljanu 2,88 odsto, u Peći 2,92, u Podujevu 2,55, u Prizrenu 2,07, Vučitrnu 3,36 odsto, a najmanja izlaznost je u Mamuši i to 1,22 odsto.

U biračkom centru koji se nalazi u OŠ " Kralj Milutin" u Gračanici stvorile su se velike gužve, a građani strpljivo čekaju u redu kako bi obavili svoje građansko pravo.

glasanje izbori

Srbija

Izbori na Kosovu i Metohiji: Otvorena biračka mjesta

Radnici zdravstvenih u obrazovnih institucija okupili su se u centru Gračanice odakle su organizovano krenuli na glasanje na današnjim izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija.

Na Kosovu se danas održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspio da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mjesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Iz srpske zajednice na izborima učestvuju najjača srpska stranka u Pokrajini - Srpska lista i stranka Za slobodu, pravdu i opstanak.

Srpska lista pozvala je srpski narod na jedinstvo i navela da joj je cilj da osvoji svih 10 mandata zagarantovanih Srbima kako bi štitila interese srpskog naroda.

Najviši zvaničnici Srbije takođe su pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu, ističući da je glas za Srpsku listu glas za opstanak i ostanak srpskog naroda na KiM.

Biračka mjesta biće otvorena do 19 časova, prenosi Tanjug.

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Kosovo i Metohija

Parlamentarni izbori

Srbi na Kosovu

Izlaznost na izborima

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